Ποιοι μπαίνουν στη λίστα ελέγχων της εφορίας: Το «προφίλ κινδύνου», τα ακίνητα και ο στόχος για εισπράξεις 3,2 δισ. ευρώ
Ποιοι μπαίνουν στη λίστα ελέγχων της εφορίας: Το «προφίλ κινδύνου», τα ακίνητα και ο στόχος για εισπράξεις 3,2 δισ. ευρώ
Στο στόχαστρο όσοι μετά τις νέες ψηφιακές διασταυρώσεις έχουν τις ισχυρότερες ενδείξεις για αδήλωτα ποσά
Αποκλίσεις ανάμεσα στις εισπράξεις μέσω POS και στα έσοδα που εμφανίζονται στο myDATA, διαφορές στις δηλώσεις ΦΠΑ και επαναλαμβανόμενες καταθέσεις που δεν εξηγούνται από τα δηλωμένα εισοδήματα ανεβάζουν επιχειρήσεις και φορολογουμένους στη λίστα των ελέγχων της εφορίας. Στην τελική ευθεία του 2026, η ΑΑΔΕ βάζει μπροστά τις υποθέσεις με τις ισχυρότερες ενδείξεις για αδήλωτα έσοδα, ενώ στο μέτωπο των εισπράξεων έχει θέσει ετήσιο στόχο 3,2 δισ. ευρώ από παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη.
Το «προφίλ κινδύνου» προκύπτει από τη σύγκριση στοιχείων που η ΑΑΔΕ αντλεί από διαφορετικά συστήματα για τον ίδιο φορολογούμενο. Με εργαλεία ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων και Tεχνητής Nοημοσύνης, η φορολογική διοίκηση επιδιώκει να εντοπίζει τις αποκλίσεις και να ιεραρχεί τις υποθέσεις που θα αναλάβουν οι ελεγκτές.
Oταν, για παράδειγμα, οι εισπράξεις με κάρτα εμφανίζονται συστηματικά υψηλότερες από τα έσοδα που έχει διαβιβάσει μια επιχείρηση, η διαφορά αποκτά μεγαλύτερο βάρος αν αποτυπώνεται και στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.
Στην πράξη, ο ελεγκτής εξετάζει αν οι πληρωμές που πέρασαν από το POS αντιστοιχούν στα παραστατικά που διαβιβάστηκαν στο myDATA και αν τα έσοδα αυτά αποτυπώθηκαν στη δήλωση ΦΠΑ. Η χρονική στιγμή της συναλλαγής έχει σημασία, καθώς μια απόκλιση μπορεί να εξηγείται από διαφορετική ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού ή από επιστροφή χρημάτων. Oταν όμως η ίδια εικόνα επαναλαμβάνεται σε διαδοχικές φορολογικές περιόδους, η υπόθεση μπορεί να περάσει κατά προτεραιότητα σε αναλυτικό έλεγχο.
Ανάλογη σύγκριση γίνεται και για φυσικά πρόσωπα, με τις τραπεζικές πιστώσεις να αντιπαραβάλλονται με τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει. Το ενδιαφέρον των ελεγκτών στρέφεται κυρίως σε επαναλαμβανόμενες πιστώσεις ή σε ποσά που εμφανίζουν σημαντική απόκλιση από τη δηλωμένη οικονομική εικόνα. Το επόμενο βήμα είναι να εξακριβωθεί η προέλευση των χρημάτων, καθώς μια πίστωση μπορεί να αφορά μεταφορά μεταξύ λογαριασμών του ίδιου προσώπου ή ποσό που δικαιολογείται από άλλα στοιχεία.
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Σύγκριση στοιχείων
Το «προφίλ κινδύνου» προκύπτει από τη σύγκριση στοιχείων που η ΑΑΔΕ αντλεί από διαφορετικά συστήματα για τον ίδιο φορολογούμενο. Με εργαλεία ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων και Tεχνητής Nοημοσύνης, η φορολογική διοίκηση επιδιώκει να εντοπίζει τις αποκλίσεις και να ιεραρχεί τις υποθέσεις που θα αναλάβουν οι ελεγκτές.
Oταν, για παράδειγμα, οι εισπράξεις με κάρτα εμφανίζονται συστηματικά υψηλότερες από τα έσοδα που έχει διαβιβάσει μια επιχείρηση, η διαφορά αποκτά μεγαλύτερο βάρος αν αποτυπώνεται και στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.
Στην πράξη, ο ελεγκτής εξετάζει αν οι πληρωμές που πέρασαν από το POS αντιστοιχούν στα παραστατικά που διαβιβάστηκαν στο myDATA και αν τα έσοδα αυτά αποτυπώθηκαν στη δήλωση ΦΠΑ. Η χρονική στιγμή της συναλλαγής έχει σημασία, καθώς μια απόκλιση μπορεί να εξηγείται από διαφορετική ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού ή από επιστροφή χρημάτων. Oταν όμως η ίδια εικόνα επαναλαμβάνεται σε διαδοχικές φορολογικές περιόδους, η υπόθεση μπορεί να περάσει κατά προτεραιότητα σε αναλυτικό έλεγχο.
Ανάλογη σύγκριση γίνεται και για φυσικά πρόσωπα, με τις τραπεζικές πιστώσεις να αντιπαραβάλλονται με τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει. Το ενδιαφέρον των ελεγκτών στρέφεται κυρίως σε επαναλαμβανόμενες πιστώσεις ή σε ποσά που εμφανίζουν σημαντική απόκλιση από τη δηλωμένη οικονομική εικόνα. Το επόμενο βήμα είναι να εξακριβωθεί η προέλευση των χρημάτων, καθώς μια πίστωση μπορεί να αφορά μεταφορά μεταξύ λογαριασμών του ίδιου προσώπου ή ποσό που δικαιολογείται από άλλα στοιχεία.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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