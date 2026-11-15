Από την εποχή του Γκάλη είχε να «ρίξει» 100αρα στον Ολυμπιακό ο Άρης
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Από την εποχή του Γκάλη είχε να «ρίξει» 100αρα στον Ολυμπιακό ο Άρης

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επικράτησε 100-78 του Ολυμπιακού - Χρειάστηκε να περάσουν 36 χρόνια για να πετύχει τριψήφιο αριθμό πόντων κόντρα στους Πειραιώτες

Από την εποχή του Γκάλη είχε να «ρίξει» 100αρα στον Ολυμπιακό ο Άρης
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Μεγάλη από πολλές πλευρές είναι η νίκη του Άρη επί του Ολυμπιακού στη Stoiximan Basket League. 

Ο Άρης επικράτησε 100-78 στο Παλέ και έγραψε ιστορία. Για να βρει κανείς νίκη με 100αρα του Άρη κόντρα στον Ολυμπιακό θα πρέπει να επιστρέψει στα τελειώματα της εποχής του Νίκου Γκάλη. 

Ήταν 26 Ιανουαρίου 1991 όταν υποδέχτηκε τον Ολυμπιακό στο Αλεξάνδρειο και τον νίκησε με 111-96, παίρνοντας 31 πόντους από τον Νίκο Γκάλη, 18 από τον Μπραντ Σέλερς και 15 από τον Λευτέρη Σούμποτιτς.

Η σεζόν 1990-91 ήταν η τελευταία στην οποία οι «κίτρινοι» νίκησαν τους «αιώνιους» με «100άρες». Πέραν της επικράτησης επί του Ολυμπιακού, είχαν επιβληθεί του Παναθηναϊκού με 105-84.

Υπάρχει όμως μία ακόμη πολύ ενδιαφέρουσα, στατιστική προέκταση. Η σημερινή νίκη με διαφορά 22 πόντων είναι η μεγαλύτερη που σημείωσε ο Άρης επί του Ολυμπιακού στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος. Η προηγούμενη μεγαλύτερη σε έκταση ήταν εκείνη της σεζόν 2003-04 όταν επικράτησε με 87-68 (Κόμματος 20, Βετούλας 14 – Γκόρενς 16, Μπάγκαριτς 13).
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