Σπανούλης: Πεινασμένη ομάδα ο Άρης, αυτό που θέλω τώρα είναι να πάω για φαγητό και να πιώ ένα κρασί με τον Ζήση
Σπανούλης: Πεινασμένη ομάδα ο Άρης, αυτό που θέλω τώρα είναι να πάω για φαγητό και να πιώ ένα κρασί με τον Ζήση
Ο Βασίλης Σπανούλης ξεκαθάρισε πως δεν φοβάται κανέναν και εξήγησε πως η ομάδα του κέρδισε τον Ολυμπιακό
Ο Βασίλης Σπανούλης χαλαρός και ευδιάθετος στη συνέντευξη Τύπου μετά τον θρίαμβο (100-78) επί του Ολυμπιακού εξήγησε πως η ομάδα του νίκησε τους πρωταθλητές, εξήρε τους παίκτες του και πέταξε και τρομερή ατάκα πως αυτό που περιμένει να κάνει τώρα είναι να πάει για κρασάκι με τον Νίκο Ζήση.
Οι δηλώσεις του
«Συγχαρητήρια στην ομάδα και τους παίκτες. Ευχαριστούμε τον κόσμο για το sold out. Παίξαμε καλύτερα για 40 λεπτά απέναντι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα, τον πρωταθλητή Ευρώπης. Δείξαμε την ποιότητα μας. Όλοι έχουν καταλάβει τον ρόλο τους. Δεν μετράει το φύλλο της στατιστικής αλλά το ό,τι βλέπουμε στο γήπεδο. Πολλά παιδιά κάνουν εξαιρετική δουλειά. Είναι σημαντικό για μια ομάδα να κερδίζει και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, αξίζουν τα credits. Φυσικά έχουμε πολλά να βελτιώσουμε και συνεχίζουμε».
Για τον μεγάλο συντελεστή ασίστ-λαθών που είχε σήμερα η ομάδα του: «Σίγουρα έπαιξε ρόλο αλλά μεγαλύτερη σημασία έχει ο τρόπος που πήγαμε σε κάθε μπάλα, η συγκέντρωση μας για 40 λεπτά. Είμαστε μια ομάδα σε διαδικασία χτισίματος. Πρέπει να πείσουμε τους παίκτες κάθε μέρα να ΄κάνουν κάποια πράγματα. Πρέπει να μείνουμε ταπεινοί και να συνεχίσουμε».
Για το αν έπαιξε ο Άρης ολοκληρωτικό μπάσκετ και η βοήθεια στο σκορ από τον πάγκο: «Δεν υπάρχει βασικός και πάγκος, υπάρχουν όσοι παίζουν στην αρχή και οι άλλοι που μπαίνουν μετά. Δεν μας νοιάζουν οι πόντοι του πάγκου. Μας νοιάζει για παράδειγμα η άμυνα του Μοκόκα, του Μητρου-Λονγκ και του Μπιρτς. Σήμερα μπορεί να έβαλε 14, αλλά και 2 που έβαζε, την ίδια εξαιρετική άμυνα παίζει. Εγώ προσωπικά έχασα ένα πρωτάθλημα Ευρώπης από τον Κεμ Μπιρτς, με την άμυνα στις αλλαγές. Είχαμε ένα παιχνίδι μη εγωιστικό, παίξαμε ο ένας για τον άλλο. Παίξαμε ένα πολύ όμορφο, μοντέρνο μπάσκετ. Όλα γίνονται στον αθλητισμό. Το πιο σημαντικό είναι να φεύγει γεμάτος ο κάθε φίλαθλος. Όταν έρχεται ο κόσμος και φεύγει από το γήπεδο, νιώθει γεμάτος».
Για τις νίκες κόντρα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και αν φαντάζουν όνειρο: «Όχι δεν είναι όνειρο. Εμείς φτιάξαμε την ομάδα, ξενυχτίσαμε, δουλεύουμε σκληρά. Οταν βλέπω την ομάδα να προπονείται, ξέρω τι θα γίνει στο επόμενο παιχνίδι. Έχουμε αγοράσει αυτή τη φιλοσοφία. Είμαστε μια ομάδα που παίζει για τη νίκη και όχι για τα στατιστικά».
Για την θυσία των παικτών του: «Ξεκάθαρα, είναι μια μη εγωιστική ομάδα. Όποιος ξέρει και έχει παίξει μπάσκετ, βλέπει πόση ενέργεια ξόδεψε ο Μοκόκα για να κυνηγήσει τον Φουρνιέ. Έβαλαν πολύ δύσκολα στο πρώτο ημίχρονο. Πρέπει τα παιδιά που δεν ήταν ταγμένα στην άμυνα, να παίζουν για να… παίζουν! Ως ένα βαθμό το έχουμε καταφέρει, ελπίζω ότι μπορούμε και καλύτερα».
Για τα διαφορετικά σχήματα που χρησιμοποίησε και την ίδια απόδοση: «Βλέπετε πως χτίζω τις ομάδες μου, είναι ξεκάθαρο αυτό. Έχουμε παιδιά όπως ο Τολιόπουλος, ο Ντιμιτρίεβιτς και ο Μόργκαν να τρέχουν μανιασμένα για να κερδίσουν μέσα από την άμυνα. Μεγάλο κέρδος, θα μπορούσα να μιλάω για ώρες για όλους. Η ομάδα κερδίζει, αυτή θέλω να εκθειάσω. Το πιο σημαντικό είναι να πατάς στα πόδια σου. Για να χάσουμε από την Χάποελ, έγιναν πολλά πράγματα. Η αντίδραση μετά από κάθε ήττα, έρχεται μέσα από την προπόνηση. Καταλαβαίνουν τα παιδιά τι κάνουν και τι δεν κάνουν καλά. Είναι παιδιά ταπεινά, με μεγάλο work ethic. Έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Βλέπω πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε».
Για το τι μπορεί να βελτιώσει η ομάδα του, όπως λέει: «Οι αυτοματισμοί, το spacing, οι αλληλοκαλύψεις στην άμυνα, το πώς θα δώσουμε καλύτερα φάουλ στην άμυνα αλλά και το πώς τρέχουμε σε αιφνιδιασμό. Θα ήταν απίθανο να είναι η ομάδα έτοιμη σε 2,5 μήνες. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα δύσκολα παιχνίδια».
Για το αν σκέφτεται το ντέρμπι της επόμενης Κυριακής με τον ΠΑΟΚ: «Αυτή τη στιγμή σκέφτομαι να πιώ ένα κρασί με τον Νίκο (σ.σ Ζήση), να φάμε, να χαρούμε αυτή την ημέρα και με το χέρι στην καρδιά, αυτό που θα σκεφτώ είναι η επόμενη προπόνηση και το επόμενο παιχνίδι»
Για το αν φοβάται ότι η ομάδα του θα «χαλαρώσει» μετά τις δύο νίκες: «Δεν φοβάμαι, μη τη λες αυτή τη λέξη. Στη ζωή πρέπει να είσαι ταπεινός και να δουλεύεις. Έτσι έχω χτίσει την ομάδα μου. Με παιδιά με εξαιρετικούς χαρακτήρες και κίνητρο. Ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να κάνουμε για να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε. Σκέφτομαι θετικά».
Για το γεγονός ότι ο Ρόμπινσον-Έρλ σημείωσε σε συνέντευξη του πώς το κίνητρο τον έφερε στον Άρη: «Σε όλες τις ομάδες που θέλουν να προοδεύσουν, υπάρχει το κίνητρο και το όραμα. Είναι θέμα και μέρας αν σκοράρουμε 80 ή 100 πόντους».
Για το πώς θα χαρακτήριζε την ομάδα με μια λέξη: «Είναι μια ομάδα πεινασμένη, με κίνητρο, δίψα και work-ethic.»
Οι δηλώσεις του
«Συγχαρητήρια στην ομάδα και τους παίκτες. Ευχαριστούμε τον κόσμο για το sold out. Παίξαμε καλύτερα για 40 λεπτά απέναντι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα, τον πρωταθλητή Ευρώπης. Δείξαμε την ποιότητα μας. Όλοι έχουν καταλάβει τον ρόλο τους. Δεν μετράει το φύλλο της στατιστικής αλλά το ό,τι βλέπουμε στο γήπεδο. Πολλά παιδιά κάνουν εξαιρετική δουλειά. Είναι σημαντικό για μια ομάδα να κερδίζει και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, αξίζουν τα credits. Φυσικά έχουμε πολλά να βελτιώσουμε και συνεχίζουμε».
Για τον μεγάλο συντελεστή ασίστ-λαθών που είχε σήμερα η ομάδα του: «Σίγουρα έπαιξε ρόλο αλλά μεγαλύτερη σημασία έχει ο τρόπος που πήγαμε σε κάθε μπάλα, η συγκέντρωση μας για 40 λεπτά. Είμαστε μια ομάδα σε διαδικασία χτισίματος. Πρέπει να πείσουμε τους παίκτες κάθε μέρα να ΄κάνουν κάποια πράγματα. Πρέπει να μείνουμε ταπεινοί και να συνεχίσουμε».
Για το αν έπαιξε ο Άρης ολοκληρωτικό μπάσκετ και η βοήθεια στο σκορ από τον πάγκο: «Δεν υπάρχει βασικός και πάγκος, υπάρχουν όσοι παίζουν στην αρχή και οι άλλοι που μπαίνουν μετά. Δεν μας νοιάζουν οι πόντοι του πάγκου. Μας νοιάζει για παράδειγμα η άμυνα του Μοκόκα, του Μητρου-Λονγκ και του Μπιρτς. Σήμερα μπορεί να έβαλε 14, αλλά και 2 που έβαζε, την ίδια εξαιρετική άμυνα παίζει. Εγώ προσωπικά έχασα ένα πρωτάθλημα Ευρώπης από τον Κεμ Μπιρτς, με την άμυνα στις αλλαγές. Είχαμε ένα παιχνίδι μη εγωιστικό, παίξαμε ο ένας για τον άλλο. Παίξαμε ένα πολύ όμορφο, μοντέρνο μπάσκετ. Όλα γίνονται στον αθλητισμό. Το πιο σημαντικό είναι να φεύγει γεμάτος ο κάθε φίλαθλος. Όταν έρχεται ο κόσμος και φεύγει από το γήπεδο, νιώθει γεμάτος».
Για τις νίκες κόντρα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και αν φαντάζουν όνειρο: «Όχι δεν είναι όνειρο. Εμείς φτιάξαμε την ομάδα, ξενυχτίσαμε, δουλεύουμε σκληρά. Οταν βλέπω την ομάδα να προπονείται, ξέρω τι θα γίνει στο επόμενο παιχνίδι. Έχουμε αγοράσει αυτή τη φιλοσοφία. Είμαστε μια ομάδα που παίζει για τη νίκη και όχι για τα στατιστικά».
Για την θυσία των παικτών του: «Ξεκάθαρα, είναι μια μη εγωιστική ομάδα. Όποιος ξέρει και έχει παίξει μπάσκετ, βλέπει πόση ενέργεια ξόδεψε ο Μοκόκα για να κυνηγήσει τον Φουρνιέ. Έβαλαν πολύ δύσκολα στο πρώτο ημίχρονο. Πρέπει τα παιδιά που δεν ήταν ταγμένα στην άμυνα, να παίζουν για να… παίζουν! Ως ένα βαθμό το έχουμε καταφέρει, ελπίζω ότι μπορούμε και καλύτερα».
Για τα διαφορετικά σχήματα που χρησιμοποίησε και την ίδια απόδοση: «Βλέπετε πως χτίζω τις ομάδες μου, είναι ξεκάθαρο αυτό. Έχουμε παιδιά όπως ο Τολιόπουλος, ο Ντιμιτρίεβιτς και ο Μόργκαν να τρέχουν μανιασμένα για να κερδίσουν μέσα από την άμυνα. Μεγάλο κέρδος, θα μπορούσα να μιλάω για ώρες για όλους. Η ομάδα κερδίζει, αυτή θέλω να εκθειάσω. Το πιο σημαντικό είναι να πατάς στα πόδια σου. Για να χάσουμε από την Χάποελ, έγιναν πολλά πράγματα. Η αντίδραση μετά από κάθε ήττα, έρχεται μέσα από την προπόνηση. Καταλαβαίνουν τα παιδιά τι κάνουν και τι δεν κάνουν καλά. Είναι παιδιά ταπεινά, με μεγάλο work ethic. Έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Βλέπω πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε».
Για το τι μπορεί να βελτιώσει η ομάδα του, όπως λέει: «Οι αυτοματισμοί, το spacing, οι αλληλοκαλύψεις στην άμυνα, το πώς θα δώσουμε καλύτερα φάουλ στην άμυνα αλλά και το πώς τρέχουμε σε αιφνιδιασμό. Θα ήταν απίθανο να είναι η ομάδα έτοιμη σε 2,5 μήνες. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα δύσκολα παιχνίδια».
Για το αν σκέφτεται το ντέρμπι της επόμενης Κυριακής με τον ΠΑΟΚ: «Αυτή τη στιγμή σκέφτομαι να πιώ ένα κρασί με τον Νίκο (σ.σ Ζήση), να φάμε, να χαρούμε αυτή την ημέρα και με το χέρι στην καρδιά, αυτό που θα σκεφτώ είναι η επόμενη προπόνηση και το επόμενο παιχνίδι»
Για το αν φοβάται ότι η ομάδα του θα «χαλαρώσει» μετά τις δύο νίκες: «Δεν φοβάμαι, μη τη λες αυτή τη λέξη. Στη ζωή πρέπει να είσαι ταπεινός και να δουλεύεις. Έτσι έχω χτίσει την ομάδα μου. Με παιδιά με εξαιρετικούς χαρακτήρες και κίνητρο. Ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να κάνουμε για να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε. Σκέφτομαι θετικά».
Για το γεγονός ότι ο Ρόμπινσον-Έρλ σημείωσε σε συνέντευξη του πώς το κίνητρο τον έφερε στον Άρη: «Σε όλες τις ομάδες που θέλουν να προοδεύσουν, υπάρχει το κίνητρο και το όραμα. Είναι θέμα και μέρας αν σκοράρουμε 80 ή 100 πόντους».
Για το πώς θα χαρακτήριζε την ομάδα με μια λέξη: «Είναι μια ομάδα πεινασμένη, με κίνητρο, δίψα και work-ethic.»
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