Παππάς: «Δεν παίξαμε το μπάσκετ μας, πήγαμε περισσότερο ατομικά απ' ό,τι έπρεπε», βίντεο
SPORTS
Ολυμπιακός Άρης Basket League

Παππάς: «Δεν παίξαμε το μπάσκετ μας, πήγαμε περισσότερο ατομικά απ' ό,τι έπρεπε», βίντεο

Όσα δήλωσε ο συνεργάτης του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τον Άρη

Παππάς: «Δεν παίξαμε το μπάσκετ μας, πήγαμε περισσότερο ατομικά απ' ό,τι έπρεπε», βίντεο
Τρομερή εμφάνιση από τον Άρη, που υπερασπίστηκε την έδρα του και ήταν ανώτερος του Ολυμπιακού. Υποδέχθηκε τους «ερυθρόλευκους» για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Basket League και πήρε τη νίκη με 100-78.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποβλήθηκε και τα τελευταία λεπτά, ο Χρήστος Παππάς ήταν αυτός που κοούτσαρε την ομάδα. Ο ίδιος, έκανε το δικό του σύντομο σχόλιο.

Για το τι έφταιξε: «Ήταν λίγο από όλα. Στην επίθεση δεν ανταποκριθήκαμε. Δεν παίξαμε το μπάσκετ που έπρεπε να παίξουμε, πήγαμε πιο πολύ στο ατομικό και εκεί χάσαμε την επαφή μας».

Για το αν θα ήταν καλύτερα να υπήρχε και τρίτος πόλος πέρα από Βεζένκοφ και Φουρνιέ: «Το θέμα είναι ότι δεν προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε τον τρίτο πόλο».

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Douleutaras.gr: Τι αλλάζει στις ανάγκες των νοικοκυριών τον φετινό χειμώνα

Douleutaras.gr: Τι αλλάζει στις ανάγκες των νοικοκυριών τον φετινό χειμώνα

Από τη συντήρηση της θέρμανσης μέχρι τις μονώσεις, τα στοιχεία του Douleutaras.gr αποκαλύπτουν, πώς αλλάζουν οι ανάγκες των νοικοκυριών, πότε κορυφώνονται τα αιτήματα και ποιες διαφορές καταγράφονται ανάμεσα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο πίεσης του ενεργειακού κόστους.

Χαλκός: Το μέταλλο που κινεί το μέλλον και η στρατηγική ευκαιρία της Ελλάδας

Από την τεχνητή νοημοσύνη και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως τα δίκτυα ενέργειας, ο χαλκός αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα οικονομία. Η αναγνώριση των Σκουριών ως Στρατηγικού Έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναδεικνύει τη δυνατότητα της Ελλάδας να συμμετέχει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή προσπάθεια εξασφάλισης κρίσιμων πρώτων υλών.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης