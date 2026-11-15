Παππάς: «Δεν παίξαμε το μπάσκετ μας, πήγαμε περισσότερο ατομικά απ' ό,τι έπρεπε», βίντεο
Παππάς: «Δεν παίξαμε το μπάσκετ μας, πήγαμε περισσότερο ατομικά απ' ό,τι έπρεπε», βίντεο
Όσα δήλωσε ο συνεργάτης του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τον Άρη
Τρομερή εμφάνιση από τον Άρη, που υπερασπίστηκε την έδρα του και ήταν ανώτερος του Ολυμπιακού. Υποδέχθηκε τους «ερυθρόλευκους» για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Basket League και πήρε τη νίκη με 100-78.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποβλήθηκε και τα τελευταία λεπτά, ο Χρήστος Παππάς ήταν αυτός που κοούτσαρε την ομάδα. Ο ίδιος, έκανε το δικό του σύντομο σχόλιο.
Για το τι έφταιξε: «Ήταν λίγο από όλα. Στην επίθεση δεν ανταποκριθήκαμε. Δεν παίξαμε το μπάσκετ που έπρεπε να παίξουμε, πήγαμε πιο πολύ στο ατομικό και εκεί χάσαμε την επαφή μας».
Για το αν θα ήταν καλύτερα να υπήρχε και τρίτος πόλος πέρα από Βεζένκοφ και Φουρνιέ: «Το θέμα είναι ότι δεν προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε τον τρίτο πόλο».
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποβλήθηκε και τα τελευταία λεπτά, ο Χρήστος Παππάς ήταν αυτός που κοούτσαρε την ομάδα. Ο ίδιος, έκανε το δικό του σύντομο σχόλιο.
Για το τι έφταιξε: «Ήταν λίγο από όλα. Στην επίθεση δεν ανταποκριθήκαμε. Δεν παίξαμε το μπάσκετ που έπρεπε να παίξουμε, πήγαμε πιο πολύ στο ατομικό και εκεί χάσαμε την επαφή μας».
Για το αν θα ήταν καλύτερα να υπήρχε και τρίτος πόλος πέρα από Βεζένκοφ και Φουρνιέ: «Το θέμα είναι ότι δεν προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε τον τρίτο πόλο».
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