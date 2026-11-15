Η προπόνηση της Εθνικής ποδοσφαίρου στο Πανθεσσαλικό πριν τον «τελικό» με την Σερβία, βίντεο και φωτογραφίες
Η προπόνηση της Εθνικής ποδοσφαίρου στο Πανθεσσαλικό πριν τον «τελικό» με την Σερβία, βίντεο και φωτογραφίες
Oλοκληρώθηκε η προπόνηση για το παιχνίδι της Δευτέρας (21:45) με τους Σέρβους στον Βόλο
Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής η προπόνηση της Εθνικής ποδοσφαίρου στο Πανθεσσαλικό του Βόλου πριν από το παιχνίδι με την Σερβία (Δευτέρα, 21:45) για το Nations League.
Ο Δημήτρης Κουρμπέλης δεν έπαιξε λόγω τραυματισμού στο ματς με την Ολλανδία και δεν θα είναι διαθέσιμος και την Δευτέρα κόντρα στην Σερβία.
Βέβαια στην προπόνηση ένιωσαν ενοχλήσεις οι Ιωαννίδης και Τζόλης και υποβλήθηκαν σε μαγνητική για να δουν εάν θα μπορέσουν να βοηθήσουν τη Δευτέρα.
Βέβαια ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει πλέον στη διάθεσή του τον Χρήστο Ζαφείρη (ήταν τιμωρημένος με Ολλανδία) και λογικά θα ξεκινήσει δίπλα στον Θανάση Ανδρούτσο.
Η Εθνική μετά το 7-0 από την Ολλανδία ψάχνει τρόπο ν' αντιδράσει και η νίκη κόντρα στην λειψή αλλά πάντα επικίνδυνη Σερβία είναι μονόδρομος.
Θυμίζουμε η Ελλάδα θέλει νίκη για να συνεχίσει στα προημιτελικά του Nations League εάν και εφόσον η Γερμανία κερδίσει την Ολλανδία. Σε τριπλή ισοβαθμία Ολλανδίας-Γερμανίας-Ελλάδας η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα είναι 3η λόγω της διαφοράς των γκολ.
Ο Δημήτρης Κουρμπέλης δεν έπαιξε λόγω τραυματισμού στο ματς με την Ολλανδία και δεν θα είναι διαθέσιμος και την Δευτέρα κόντρα στην Σερβία.
Βέβαια στην προπόνηση ένιωσαν ενοχλήσεις οι Ιωαννίδης και Τζόλης και υποβλήθηκαν σε μαγνητική για να δουν εάν θα μπορέσουν να βοηθήσουν τη Δευτέρα.
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Βέβαια ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει πλέον στη διάθεσή του τον Χρήστο Ζαφείρη (ήταν τιμωρημένος με Ολλανδία) και λογικά θα ξεκινήσει δίπλα στον Θανάση Ανδρούτσο.
Η Εθνική μετά το 7-0 από την Ολλανδία ψάχνει τρόπο ν' αντιδράσει και η νίκη κόντρα στην λειψή αλλά πάντα επικίνδυνη Σερβία είναι μονόδρομος.
Θυμίζουμε η Ελλάδα θέλει νίκη για να συνεχίσει στα προημιτελικά του Nations League εάν και εφόσον η Γερμανία κερδίσει την Ολλανδία. Σε τριπλή ισοβαθμία Ολλανδίας-Γερμανίας-Ελλάδας η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα είναι 3η λόγω της διαφοράς των γκολ.
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