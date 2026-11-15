Η προπόνηση της Εθνικής ποδοσφαίρου στο Πανθεσσαλικό πριν τον «τελικό» με την Σερβία, βίντεο και φωτογραφίες
SPORTS
Εθνική ποδοσφαίρου Ιβάν Γιοβάνοβιτς Nations League Πανθεσσαλικό Στάδιο Εθνική Σερβίας

Η προπόνηση της Εθνικής ποδοσφαίρου στο Πανθεσσαλικό πριν τον «τελικό» με την Σερβία, βίντεο και φωτογραφίες

Oλοκληρώθηκε η προπόνηση για το παιχνίδι της Δευτέρας (21:45) με τους Σέρβους στον Βόλο

Η προπόνηση της Εθνικής ποδοσφαίρου στο Πανθεσσαλικό πριν τον «τελικό» με την Σερβία, βίντεο και φωτογραφίες
5 ΣΧΟΛΙΑ
Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής η προπόνηση της Εθνικής ποδοσφαίρου στο Πανθεσσαλικό του Βόλου πριν από το παιχνίδι με την Σερβία (Δευτέρα, 21:45) για το Nations League. 

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης δεν έπαιξε λόγω τραυματισμού στο ματς με την Ολλανδία και δεν θα είναι διαθέσιμος και την Δευτέρα κόντρα στην Σερβία. 

Βέβαια στην προπόνηση ένιωσαν ενοχλήσεις οι Ιωαννίδης και Τζόλης και υποβλήθηκαν σε μαγνητική για να δουν εάν θα μπορέσουν να βοηθήσουν τη Δευτέρα.



Βέβαια ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει πλέον στη διάθεσή του τον Χρήστο Ζαφείρη (ήταν τιμωρημένος με Ολλανδία) και λογικά θα ξεκινήσει δίπλα στον Θανάση Ανδρούτσο. 

Η Εθνική μετά το 7-0 από την Ολλανδία ψάχνει τρόπο ν' αντιδράσει και η νίκη κόντρα στην λειψή αλλά πάντα επικίνδυνη Σερβία είναι μονόδρομος. 

Η προπόνηση της Εθνικής ποδοσφαίρου στο Πανθεσσαλικό πριν τον «τελικό» με την Σερβία, βίντεο και φωτογραφίες
Κλείσιμο


Θυμίζουμε  η Ελλάδα θέλει νίκη για να συνεχίσει στα προημιτελικά του Nations League εάν και εφόσον η Γερμανία κερδίσει την Ολλανδία. Σε τριπλή ισοβαθμία Ολλανδίας-Γερμανίας-Ελλάδας η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα είναι 3η λόγω της διαφοράς των γκολ. 


Η προπόνηση της Εθνικής ποδοσφαίρου στο Πανθεσσαλικό πριν τον «τελικό» με την Σερβία, βίντεο και φωτογραφίες
Η προπόνηση της Εθνικής ποδοσφαίρου στο Πανθεσσαλικό πριν τον «τελικό» με την Σερβία, βίντεο και φωτογραφίες
Η προπόνηση της Εθνικής ποδοσφαίρου στο Πανθεσσαλικό πριν τον «τελικό» με την Σερβία, βίντεο και φωτογραφίες
Η προπόνηση της Εθνικής ποδοσφαίρου στο Πανθεσσαλικό πριν τον «τελικό» με την Σερβία, βίντεο και φωτογραφίες
Η προπόνηση της Εθνικής ποδοσφαίρου στο Πανθεσσαλικό πριν τον «τελικό» με την Σερβία, βίντεο και φωτογραφίες
Η προπόνηση της Εθνικής ποδοσφαίρου στο Πανθεσσαλικό πριν τον «τελικό» με την Σερβία, βίντεο και φωτογραφίες
Η προπόνηση της Εθνικής ποδοσφαίρου στο Πανθεσσαλικό πριν τον «τελικό» με την Σερβία, βίντεο και φωτογραφίες
Η προπόνηση της Εθνικής ποδοσφαίρου στο Πανθεσσαλικό πριν τον «τελικό» με την Σερβία, βίντεο και φωτογραφίες
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Douleutaras.gr: Τι αλλάζει στις ανάγκες των νοικοκυριών τον φετινό χειμώνα

Douleutaras.gr: Τι αλλάζει στις ανάγκες των νοικοκυριών τον φετινό χειμώνα

Από τη συντήρηση της θέρμανσης μέχρι τις μονώσεις, τα στοιχεία του Douleutaras.gr αποκαλύπτουν, πώς αλλάζουν οι ανάγκες των νοικοκυριών, πότε κορυφώνονται τα αιτήματα και ποιες διαφορές καταγράφονται ανάμεσα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο πίεσης του ενεργειακού κόστους.

Χαλκός: Το μέταλλο που κινεί το μέλλον και η στρατηγική ευκαιρία της Ελλάδας

Από την τεχνητή νοημοσύνη και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως τα δίκτυα ενέργειας, ο χαλκός αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα οικονομία. Η αναγνώριση των Σκουριών ως Στρατηγικού Έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναδεικνύει τη δυνατότητα της Ελλάδας να συμμετέχει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή προσπάθεια εξασφάλισης κρίσιμων πρώτων υλών.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης