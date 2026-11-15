Stoiximan Basket League: Στο 7-0 ο ΠΑΟΚ, στο 6-1 ο Άρης και ακολουθεί το Σάββατο το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης
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Άρης ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Basket League

Stoiximan Basket League: Στο 7-0 ο ΠΑΟΚ, στο 6-1 ο Άρης και ακολουθεί το Σάββατο το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Ο Άρης υπέταξε και τον Ολυμπιακό στο «Nick Gallis Hall» και πλέον οι δύο αιώνιοι της Θεσσαλονίκης βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις της Stoiximan Basket League, ενώ το ερχόμενο Σάββατο παίζουν μεταξύ τους στο Παλατάκι

Stoiximan Basket League: Στο 7-0 ο ΠΑΟΚ, στο 6-1 ο Άρης και ακολουθεί το Σάββατο το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης
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Ο Άρης ήταν ο μεγάλος νικητής της βραδιάς καθώς διέλυσε τον Ολυμπιακό στο «Αλεξάνδρειο» με 100-78 τον οποίο και υποχρέωσε στην πρώτη του ήττα.

Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει εύκολα τον Κολοσσό με 78-73, σ' ένα σκορ το οποίο είναι εντελώς πλασματικό με την συνολική εικόνα του αγώνα, ενώ το Περιστέρι επικράτησε της Μυκόνου εντός έδρας και το Μαρούσι νίκησε εκτός έδρας τους Βικος Φalcons.

Πλέον οι δύο αιώνιοι της Θεσσαλονίκης βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις της Stoiximan Basket League. 

Ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος και αήττητος με 7-0, ενώ ο Άρης έχει 6-1. Το ερχόμενο  Σάββατο ο δικέφαλος υποδέχεται τους κίτρινους στο παλατάκι σε ένα ντέρμπι που αναμένεται να σπάσουν καρδιές.


Η 7η αγωνιστική:

Σάββατο (14/11)
ΑΕΚ - Δόξα Λευκάδας Elabet 73-77
Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 69-74
Προμηθέας Πατρών - Ηρακλής 92-99

Κυριακή (15/11)
Παναθηναϊκός - Κολοσσός Ρόδου 78-73
Κλείσιμο
Περιστέρι - Μύκονος 84-67
Βίκος Φαlcons - Μαρούσι 93-104
Άρης - Ολυμπιακός 100-78

Η Βαθμολογία:
ΠΑΟΚ 7-0 14β.
Άρης 6-1 13β.
Παναθηναϊκός 6-1 11β.
Ολυμπιακός 6-1 11β.
Καρδίτσα 4-3 11β.
Περιστέρι 4-3 11β.
Δόξα Λευκάδας Elabet 3-4 10β.
Ηρακλής 3-4 10β.
Κολοσσός Ρόδου 3-4 10β.
Μαρούσι 2-5 9β.
ΑΕΚ 2-5 9β.
Προμηθέας 1-6 8β.
Μύκονος 1-6 8β.
Βίκος Φαlcons 1-6 7β.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν ξεκινήσει με -2 βαθμούς

Η επόμενη αγωνιστική (8η):

Σάββατο (21/11)
Ηρακλής - ΑΕΚ (15:00)
Κολοσσός Ρόδου - Προμηθέας (16:00)
Δόξα Λευκάδας Elabet - Περιστέρι (17:00)
Παναθηναϊκός - Μαρούσι (17:30)
ΠΑΟΚ - Άρης (17:30)

Κυριακή (22/11)
Μύκονος - Βίκος Φαlcons (13:00)
Καρδίτσα - Ολυμπιακός (15:00)
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