Stoiximan Basket League: Στο 7-0 ο ΠΑΟΚ, στο 6-1 ο Άρης και ακολουθεί το Σάββατο το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

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Ο Άρης ήταν ο μεγάλος νικητής της βραδιάς καθώς διέλυσε τον Ολυμπιακό στο «Αλεξάνδρειο» με 100-78 τον οποίο και υποχρέωσε στην πρώτη του ήττα.Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει εύκολα τον Κολοσσό με 78-73, σ' ένα σκορ το οποίο είναι εντελώς πλασματικό με την συνολική εικόνα του αγώνα, ενώ το Περιστέρι επικράτησε της Μυκόνου εντός έδρας και το Μαρούσι νίκησε εκτός έδρας τους Βικος Φalcons.Πλέον οι δύο αιώνιοι της Θεσσαλονίκης βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις της Stoiximan Basket League.Ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος και αήττητος με 7-0, ενώ ο Άρης έχει 6-1. Το ερχόμενο Σάββατο ο δικέφαλος υποδέχεται τους κίτρινους στο παλατάκι σε ένα ντέρμπι που αναμένεται να σπάσουν καρδιές.ΑΕΚ - Δόξα Λευκάδας Elabet 73-77Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 69-74Προμηθέας Πατρών - Ηρακλής 92-99Παναθηναϊκός - Κολοσσός Ρόδου 78-73Περιστέρι - Μύκονος 84-67Βίκος Φαlcons - Μαρούσι 93-104Άρης - Ολυμπιακός 100-78ΠΑΟΚ 7-0 14β.