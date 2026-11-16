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Ταλαιπωρία με καθυστερήσεις ως και πάνω από 45΄ στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα λόγω τροχαίου με 3 οχήματα
Ταλαιπωρία με καθυστερήσεις ως και πάνω από 45΄ στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα λόγω τροχαίου με 3 οχήματα
H σύγκρουση σημειώθηκε στο ύψος του εμπορικού κέντρου The Mall Athens
Σημαντικά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων παρατηρείται το πρωί της Δευτέρας (16/11) στην Αττική Οδό, λόγω τροχαίου ατυχήματος στο οποίο ενεπλάκησαν τρία ΙΧ αυτοκίνητα.
Ειδικότερα, η σύγκρουση σημειώθηκε στο ύψος του εμπορικού κέντρου The Mall Athens, στην περιοχή του Αμαρουσίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα.
Αποτέλεσμα ήταν - αν και τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί - οι καθυστερήσεις προς Ελευσίνα να είναι άνω των 45' από Παιανία έως Κηφισιάς και άνω των 30' από Παπάγου έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις υπάρχουν και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 20'-25' από κόμβο Φυλής έως κόβμο Κηφισίας, 10'-15' στην έξοδο για Λαμία.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους ΕΔΩ
Ειδικότερα, η σύγκρουση σημειώθηκε στο ύψος του εμπορικού κέντρου The Mall Athens, στην περιοχή του Αμαρουσίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα.
Αποτέλεσμα ήταν - αν και τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί - οι καθυστερήσεις προς Ελευσίνα να είναι άνω των 45' από Παιανία έως Κηφισιάς και άνω των 30' από Παπάγου έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 16, 2026
Άνω των 45' από Παιανία έως Κηφισίας,
Άνω των 30' από Παπάγου έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
20'-25' από κόμβο Φυλής έως κόβμο Κηφισίας,
10'-15' στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/lSMD3zQaXe
Καθυστερήσεις υπάρχουν και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 20'-25' από κόμβο Φυλής έως κόβμο Κηφισίας, 10'-15' στην έξοδο για Λαμία.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους ΕΔΩ
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