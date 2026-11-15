Σπανούλης μετά τη νίκη του Άρη επί του Ολυμπιακού: Παίξαμε εκπληκτικό μπάσκετ και στις δύο πλευρές του παρκέ, βίντεο

Ο Άρης λίγες ημέρες μετά τον Παναθηναϊκό κέρδισε και τον Ολυμπιακό στο Παλέ στην 7η ημέρα της Stoiximan Basket League με τον Βασίλη Σπανούλη να δίνει ρεσιτάλ κοουτσαρίσματος από τον πάγκο.Ο Έλληνας τεχνικός μετά το παιχνίδι μίλησε στο ΣΠΟΡ FM TV για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό αλλά και για το φοβερό ξεκίνημα της ομάδας του.«Η ομάδα έδειξε ένα πολύ καλό πρόσωπο, παίξαμε εξαιρετικό μπάσκετ για 40 λεπτά και στις δύο πλευρές του παρκέ. Δεν είναι εύκολο για μια ομάδα που τώρα χτίζεται να κερδίσει και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό σε τόσο σύντομο διάστημα, δυο από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Παίξαμε πολύ καλά και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Ευχαριστούμε και στον κόσμο που γέμισε το γήπεδο και μας στήριξε με τη φωνή του».«Τέσσερις μήνες λες πολλούς. Εγώ από τον Σεπτέμβριο, είμαι 2,5 μήνες εδώ. Σημαίνει ότι είμαστε στον σωστό δρόμο. Είμαστε ταπεινοί, σεβόμαστε τους πάντες, δουλεύουμε και προχωράμε με σεβασμό».«Είμαστε μια ομάδα μοντέρνα, παίζει και στις δύο άκρες του παρκέ. Παίζουμε πολύ καλό μπάσκετ. Έχουμε πράγματα να βελτιώσουμε, πολλούς αυτοματισμούς, μερικά λάθη. Γενικά είμαι ευχαριστημένος. Έχουμε πολλή δουλειά μέχρι να φτάσουμε εκεί που θέλουμε». «Συγχαρητήρια στα παιδιά. Είμαστε μια νέα ομάδα και παίξαμε εκπληκτικό μπάσκετ και στις δύο πλευρές του παρκέ».