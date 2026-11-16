Κυτταρικές θεραπείες με «σφραγίδα» Πάτρας: Ο καθηγητής Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης μιλά στο ygeiamou
Κυτταρικές θεραπείες με «σφραγίδα» Πάτρας: Ο καθηγητής Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης μιλά στο ygeiamou
Κυτταρικές θεραπείες όπως τα CAR-T, με ελληνική σφραγίδα, αναπτύσσονται πλέον και στη χώρα μας - Ο καθηγητής Αιματολογίας, κ. Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης επικεφαλής Μονάδας κυτταρικής θεραπείας στο Πανεπιστήμιο Πατρών μιλά στο ygeiamou
O καθηγητής Αιματολογίας Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης μιλά με πάθος για τις κυτταρικές θεραπείες που παράγονται στο Ινστιτούτο Κυτταρικών Θεραπειών «Δημήτρης Λόης» του Κέντρου Έρευνας Πανεπιστημίου Πατρών – επί του παρόντος στο πλαίσιο κλινικών μελετών.
Ο καθηγητής Αιματολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών τονίζει ότι ο χρόνος παραγωγής μιας κυτταρικής θεραπείας μπορεί να καθορίσει την πρόγνωση και την επιβίωση για τον ασθενή.
«Στις κυτταρικές θεραπείες χρησιμοποιούμε τον όρο vein-to-vein, δηλαδή τον χρόνο από τη συλλογή των κυττάρων του ασθενούς έως την επιστροφή τους στον οργανισμό του ως θεραπευτικού προϊόντος. Σήμερα, όταν τα κύτταρα αποστέλλονται στο εξωτερικό για επεξεργασία και στη συνέχεια επιστρέφουν στην Ελλάδα, η διαδικασία μπορεί να χρειαστεί 30-50 ημέρες. Με την εγχώρια παραγωγή, ο χρόνος αυτός θα μπορούσε να περιοριστεί σημαντικά, ενδεχομένως στις 5-7 ημέρες» εξηγεί ο κ. Σπυριδωνίδης επισημαίνοντας ότι η ταχύτητα πρόσβασης στη θεραπεία μπορεί να κάνει τη διαφορά για ασθενείς με ταχέως εξελισσόμενη νόσο.
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Ο καθηγητής Αιματολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών τονίζει ότι ο χρόνος παραγωγής μιας κυτταρικής θεραπείας μπορεί να καθορίσει την πρόγνωση και την επιβίωση για τον ασθενή.
«Στις κυτταρικές θεραπείες χρησιμοποιούμε τον όρο vein-to-vein, δηλαδή τον χρόνο από τη συλλογή των κυττάρων του ασθενούς έως την επιστροφή τους στον οργανισμό του ως θεραπευτικού προϊόντος. Σήμερα, όταν τα κύτταρα αποστέλλονται στο εξωτερικό για επεξεργασία και στη συνέχεια επιστρέφουν στην Ελλάδα, η διαδικασία μπορεί να χρειαστεί 30-50 ημέρες. Με την εγχώρια παραγωγή, ο χρόνος αυτός θα μπορούσε να περιοριστεί σημαντικά, ενδεχομένως στις 5-7 ημέρες» εξηγεί ο κ. Σπυριδωνίδης επισημαίνοντας ότι η ταχύτητα πρόσβασης στη θεραπεία μπορεί να κάνει τη διαφορά για ασθενείς με ταχέως εξελισσόμενη νόσο.
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