The Football Show live: Το παρασκήνιο της αήττητης πορείας της Εθνικής Ελλάδος στο Nations League
SPORTS
The Football Show Εθνική Ελλάδας

The Football Show live: Το παρασκήνιο της αήττητης πορείας της Εθνικής Ελλάδος στο Nations League

Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας, δίπλα τους ο Άκης Ζήκος

«The Football Show» by Stoiximan
The Football Show live: Το παρασκήνιο της αήττητης πορείας της Εθνικής Ελλάδος στο Nations League
UPD:
Στο «The Football Show» της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου: Στην κορυφή του ομίλου και αήττητη η Ελλάδα. Όλο το ρεπορτάζ από το σπουδαίο ματς κόντρα στη Γερμανία, με το 0-0 να συντηρεί ακέραια τα όνειρα μας για πρόκριση στα προημιτελικά της League A του Nations League.

Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών του αγώνα. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο Κλοπ και οι παίκτες που πρωταγωνίστησαν. Απευθείας σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη.

Όλο το ρεπορτάζ και τα highlights της πρεμιέρας στη Stoiximan GBL. Δείτε όλα όσα συνέβησαν στους αγώνες της 1ης αγωνιστικής.

Όλα τα νέα από τα ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακού και Άρη.

Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.

Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ

Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ

Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό

Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό

Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ

Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη

Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.

Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού

Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού

Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ

Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη

Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.

Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
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