Golden Boy: Εντυπωσιακή άνοδος για Καρέτσα, πού βρίσκονται Κωστούλας και Μουζακίτης

Οι πρόσφατες μεταγραφικές κινήσεις, οι αναπροσαρμογές στις χρηματιστηριακές αξίες και οι επιδόσεις στο κορυφαίο επίπεδο έφεραν σημαντικές ανακατάξεις στην κατάταξη των σημαντικότερων ταλέντων της Ευρώπης.Ανάμεσα στους μεγάλους κερδισμένους της μηνιαίας ενημέρωσης είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Μπορούσια Ντόρτμουντ συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την ανοδική του πορεία, σκαρφαλώνοντας από την 25η στην 22η θέση της λίστας.Η μετακίνηση του νεαρού άσου στους «Βεστφαλούς» ισχυροποίησε παράλληλα και τη θέση του γερμανικού συλλόγου, ο οποίος βρίσκεται πλέον στη 2η θέση των ομάδων με τους περισσότερους εκπροσώπους στη διεκδίκηση του βραβείου (πίσω μόνο από την Πόρτο).