Το πρόγραμμα EurolifeSYN+ της Eurolife FFH συνδυάζει διαφορετικές ασφαλιστικές ανάγκες και προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις στα ασφάλιστρα
To φοβερό αυτογκόλ που έστειλε την Ισπανία στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου γυναικών U-20, δείτε βίντεο
To φοβερό αυτογκόλ που έστειλε την Ισπανία στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου γυναικών U-20, δείτε βίντεο
Η Βραζιλιάνα αμυντικός στην προσπάθειά της να αποσοβήσει το γκολ, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας της και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα που έκρινε την πρόκριση υπέρ της «Ρόχα»
Η Ισπανία και η Βραζιλία αναμετρηθήκαν στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου γυναικών Κ20. Η Ισπανία χαμογέλασε στο φινάλε, καθώς επικράτησε με 1-0 και έτσι πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.
Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε με περιπετειώδη τρόπο στο 27ο λεπτό. Η Κομενταντόρ μπήκε στην αντίπαλη περιοχή και ύστερα από σέντρα επιχείρησε το σουτ στην κίνηση. Η Θαϊνάρα στην προσπάθειά της να διώξει, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της «σελεσάο».
Η Βραζιλιάνα αμυντικός ήταν φανερά απογοητευμένη μετά το τέλος του αγώνα, με τις συμπαίκτριές της να την παρηγορούν. Στο μεταξύ, στην ημιτελική φάση της διοργάνωσης η Ισπανία θα αντιμετωπίσει την Ιταλία.
Το γκολ πάντως χρεώθηκε στην Κομενταντόρ.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε με περιπετειώδη τρόπο στο 27ο λεπτό. Η Κομενταντόρ μπήκε στην αντίπαλη περιοχή και ύστερα από σέντρα επιχείρησε το σουτ στην κίνηση. Η Θαϊνάρα στην προσπάθειά της να διώξει, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της «σελεσάο».
Η Βραζιλιάνα αμυντικός ήταν φανερά απογοητευμένη μετά το τέλος του αγώνα, με τις συμπαίκτριές της να την παρηγορούν. Στο μεταξύ, στην ημιτελική φάση της διοργάνωσης η Ισπανία θα αντιμετωπίσει την Ιταλία.
Το γκολ πάντως χρεώθηκε στην Κομενταντόρ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα