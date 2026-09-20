Συγκίνηση για τον Κούμαν Τζούνιορ: Το χειροκρότημα των φίλων της Τέλσταρ μετά την απώλεια της μητέρας του, δείτε βίντεο
SPORTS
Άλκμααρ Τέλσταρ Eredevisie Ρόναλντ Κούμαν Τζούνιορ

Συγκίνηση για τον Κούμαν Τζούνιορ: Το χειροκρότημα των φίλων της Τέλσταρ μετά την απώλεια της μητέρας του, δείτε βίντεο

Στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης με αντίπαλο την Άλκμααρ οι φίλοι της Τέλσταρ χειροκρότησαν τον Ολλανδό τερματοφύλακα, με αφορμή την απώλεια της μητέρας του

Συγκίνηση για τον Κούμαν Τζούνιορ: Το χειροκρότημα των φίλων της Τέλσταρ μετά την απώλεια της μητέρας του, δείτε βίντεο
Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στην αναμέτρηση της Άλκμααρ με την Τέλσταρ για την Eredivisie, με τον Ρόναλντ Κούμαν Τζούνιορ να δέχεται ένα ξεχωριστό μήνυμα συμπαράστασης από τους φιλάθλους.

Στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης, οι θεατές στις εξέδρες σηκώθηκαν και χειροκρότησαν τον τερματοφύλακα της Τέλσταρ, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να σταθούν στο πλευρό του, λίγες ημέρες μετά την απώλεια της μητέρας του.

Η Μπαρτίνα Κούμαν έφυγε από τη ζωή την προηγούμενη εβδομάδα, έπειτα από μακρά ασθένεια. Η οικογένεια γνωστοποίησε την είδηση μέσω instagram, αποχαιρετώντας τη σύζυγο και μητέρα με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα.

Παρά το βαρύ πένθος, ο Κούμαν Τζούνιορ αποφάσισε να αγωνιστεί απέναντι στην Άλκμααρ. Μετά το τέλος του αγώνα που βρήκε νικήτρια την ΑΖ με 1-0, ο  προπονητής της Τέλσταρ, Χενκ Μπρούγκε, εξήγησε πως το ποδόσφαιρο ήταν ένας τρόπος διαφυγής  για τον νεαρό τερματοφύλακα αυτές τις δύσκολες ημέρες, καθώς του έδωσε έναν τρόπο να διαχειριστεί την κατάσταση.

«Ήθελε να παίξει πάση θυσία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο τεχνικός της Τέλσταρ, τονίζοντας παράλληλα πως η οικογένεια του ποδοσφαιριστή και η δυνατότητά της να αποχαιρετήσει με τον τρόπο που επιθυμεί τη Μπαρτίνα Κούμαν είναι πάνω απ' όλα.

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