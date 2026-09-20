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Βίντεο: Στο «clasico» του Μεξικού σημειώθηκε γκολ υποψήφιο για το βραβείο Πούσκας
Βίντεο: Στο «clasico» του Μεξικού σημειώθηκε γκολ υποψήφιο για το βραβείο Πούσκας
Ο 26χρονος Κολομβιανός επιθετικός Μιγκέλ Μπόρχα ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης Κλαμπ Αμέρικα - Τσίβας Γουαδαλαχάρα
Το μεξικανικό Clásico Nacional ανάμεσα στην Κλαμπ Αμέρικα και την Τσίβας Γουαδαλαχάρα, έληξε ισόπαλο 2-2 με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται με 0-2 στο πρώτο ημίχρονο, αλλά να δέχονται την ισοφάριση μέσα σε τρία λεπτά στο Β' ημίχρονο (72'-74') από έναν ποδοσφαιριστή που ήταν ο μεγάλος τους μεταγραφικός στόχος όλο το καλοκαίρι, αλλά τελικά κατέληξε στην Κλαμπ Αμέρικα!
Ο λόγος για τον 26χρονο Κολομβιανό επιθετικό Μιγκέλ Μπόρχα ο οποίος σε δύο εμφανίσεις (αμφότερες ως αλλαγή) μετρά τρία γκολ με τα δύο να έρχονται στο απόλυτο ντέρμπι της χώρας και το πρώτο εξ αυτών να τον βάζει στη λίστα των υποψηφίων για το βραβείο Πούσκας (το καλύτερο γκολ της χρονιάς από τη FIFA).
Ο Μπόρχα πέρασε στον αγώνα ως αλλαγή στο 66ο λεπτό και στο 72' από τη σέντρα στην περιοχή «ζύγισε» σωστά και μ' ένα εκπληκτικό ανάποδο ψαλιδάκι την έστειλε στα δίχτυα της Τσίβας.
Ο λόγος για τον 26χρονο Κολομβιανό επιθετικό Μιγκέλ Μπόρχα ο οποίος σε δύο εμφανίσεις (αμφότερες ως αλλαγή) μετρά τρία γκολ με τα δύο να έρχονται στο απόλυτο ντέρμπι της χώρας και το πρώτο εξ αυτών να τον βάζει στη λίστα των υποψηφίων για το βραβείο Πούσκας (το καλύτερο γκολ της χρονιάς από τη FIFA).
Ο Μπόρχα πέρασε στον αγώνα ως αλλαγή στο 66ο λεπτό και στο 72' από τη σέντρα στην περιοχή «ζύγισε» σωστά και μ' ένα εκπληκτικό ανάποδο ψαλιδάκι την έστειλε στα δίχτυα της Τσίβας.
Pedazo de gol del colombiano Miguel PUSKÁS’ BORJA. 🍿🎥 pic.twitter.com/oZV41LMG5Q— fubolmijo (@fubolmijo) September 20, 2026
En loop infinito el gol de chilena de Miguel Borja… pic.twitter.com/7BsU16w2mY— Iván G. (@Disorderkf) September 20, 2026
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