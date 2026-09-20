Βίντεο: Στο «clasico» του Μεξικού σημειώθηκε γκολ υποψήφιο για το βραβείο Πούσκας
SPORTS
Μεξικό Τσίβας Κλαμπ Αμέρικα ανάποδο ψαλίδι

Βίντεο: Στο «clasico» του Μεξικού σημειώθηκε γκολ υποψήφιο για το βραβείο Πούσκας

Ο 26χρονος Κολομβιανός επιθετικός Μιγκέλ Μπόρχα ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης Κλαμπ Αμέρικα - Τσίβας Γουαδαλαχάρα

Βίντεο: Στο «clasico» του Μεξικού σημειώθηκε γκολ υποψήφιο για το βραβείο Πούσκας
Το μεξικανικό Clásico Nacional ανάμεσα στην Κλαμπ Αμέρικα και την Τσίβας Γουαδαλαχάρα, έληξε ισόπαλο 2-2 με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται με 0-2 στο πρώτο ημίχρονο, αλλά να δέχονται την ισοφάριση μέσα σε τρία λεπτά στο Β' ημίχρονο (72'-74') από έναν ποδοσφαιριστή που ήταν ο μεγάλος τους μεταγραφικός στόχος όλο το καλοκαίρι, αλλά τελικά κατέληξε στην Κλαμπ Αμέρικα!

Ο λόγος για τον 26χρονο Κολομβιανό επιθετικό Μιγκέλ Μπόρχα ο οποίος σε δύο εμφανίσεις (αμφότερες ως αλλαγή) μετρά τρία γκολ με τα δύο να έρχονται στο απόλυτο ντέρμπι της χώρας και το πρώτο εξ αυτών να τον βάζει στη λίστα των υποψηφίων για το βραβείο Πούσκας (το καλύτερο γκολ της χρονιάς από τη FIFA).

Ο Μπόρχα πέρασε στον αγώνα ως αλλαγή στο 66ο λεπτό και στο 72' από τη σέντρα στην περιοχή «ζύγισε» σωστά και μ' ένα εκπληκτικό ανάποδο ψαλιδάκι την έστειλε στα δίχτυα της Τσίβας.





Thema Insights

Πώς η μουσική γίνεται μνημείο της μνήμης;

Υπάρχουν μουσικά έργα που δεν γράφτηκαν μόνο για να ακουστούν. Έργα που γεννήθηκαν μέσα από τον πόλεμο και την απώλεια και κράτησαν ζωντανή τη μνήμη μιας ολόκληρης εποχής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης