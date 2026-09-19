Με Τσιριβέγια αλλά χωρίς Κάτρη ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Καλαμάτα
SPORTS
Παναθηναϊκός Πέδρο Τσιριβέγια

Με Τσιριβέγια αλλά χωρίς Κάτρη ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Καλαμάτα

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ είδε τον Πέδρο Τσιριβέγια να επιστρέφει στην αποστολή των «πράσινων», μετά τον μυϊκό τραυματισμό που είχε υποστεί

Με Τσιριβέγια αλλά χωρίς Κάτρη ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Καλαμάτα
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Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε με πρωινή προπόνηση την προετοιμασία του για τον αγώνα με την Καλαμάτα (20/09-19:30) για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, τον τελευταίο πριν από την διακοπή των εθνικών ομάδων.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ είδε τον Πέδρο Τσιριβέγια να επιστρέφει στην αποστολή των «πράσινων», μετά τον μυϊκό τραυματισμό που είχε υποστεί, όπως και τους Φαν Ντρόνγκελεν, Λούζα και Λιβάι, που είχαν μείνει εκτός στο ματς Κυπέλλου με την Κηφισιά για λόγους ξεκούρασης.

Από την άλλη εκτός έμεινε ο Κάτρης, ο τραυματίας Ταμπόρδα, ο ανέτοιμος Κρίστιανσεν και οι μακροχρόνια απόντες Ίνγκασον και Παντελίδης.

Η 23αδα του Παναθηναϊκού


Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Τσάπρας, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν,Τσιριβέγια, Καμαρά, Λούζα, Κοντούρης, Κάνγκουα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς και Ραστόντερ.

Πηγή: gazzetta.gr
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