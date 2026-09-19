Πώς σχολίασαν οι Ούγγροι τον τραυματισμό του Βάργκα – Τι φοβούνται για την επιστροφή του

Ο Μπαρνάμπας Βάργκα, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ στη νίκη της ΑΕΚ με 8-1 επί του Πανσερραϊκού για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας και στη συνέχεια τραυματίστηκε στον μηρό, αναμένεται, σύμφωνα με τους Ούγγρους, να μείνει εκτός για αρκετές εβδομάδες