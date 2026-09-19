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Πώς σχολίασαν οι Ούγγροι τον τραυματισμό του Βάργκα – Τι φοβούνται για την επιστροφή του
Πώς σχολίασαν οι Ούγγροι τον τραυματισμό του Βάργκα – Τι φοβούνται για την επιστροφή του
Ο Μπαρνάμπας Βάργκα, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ στη νίκη της ΑΕΚ με 8-1 επί του Πανσερραϊκού για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας και στη συνέχεια τραυματίστηκε στον μηρό, αναμένεται, σύμφωνα με τους Ούγγρους, να μείνει εκτός για αρκετές εβδομάδες
Ο τραυματισμός του στον αγώνα με τα «Λιοντάρια» ήταν απόλυτα λογικό να προκαλέσει έντονο προβληματισμό, όχι μόνο στον Μάρκοκ Νίκολιτς και στους συνεργάτες του, αλλά και στις τάξεις των «Μαγυάρων».
Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ του ουγγρικού Μέσου, ο διεθνής σέντερ φορ «δεν θα είναι διαθέσιμος για τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας στο Nations League, τόσο τον Σεπτέμβριο, όσο και τον Οκτώβριο.»
Η στιγμή του τραυματισμού
Στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό, ο Βάργκα δέχθηκε χτύπημα στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο κατά τη διάρκεια διεκδίκησης της μπάλας και αμέσως έπεσε στον αγωνιστικό χώρο.
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Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ του ουγγρικού Μέσου, ο διεθνής σέντερ φορ «δεν θα είναι διαθέσιμος για τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας στο Nations League, τόσο τον Σεπτέμβριο, όσο και τον Οκτώβριο.»
Η στιγμή του τραυματισμού
Στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό, ο Βάργκα δέχθηκε χτύπημα στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο κατά τη διάρκεια διεκδίκησης της μπάλας και αμέσως έπεσε στον αγωνιστικό χώρο.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
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