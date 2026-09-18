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The Football Show: Ο Χρήστος Κόντης για το θαύμα του ΟΦΗ, τα νέα των Big 3 για το πρωτάθλημα και το ντέρμπι Άρης-Ηρακλής
The Football Show: Ο Χρήστος Κόντης για το θαύμα του ΟΦΗ, τα νέα των Big 3 για το πρωτάθλημα και το ντέρμπι Άρης-Ηρακλής
Μιλάει ο Θανάσης Πρίττας που έχει φορέσει τη φανέλα Άρη και Ηρακλή - Τα δύο τουρνουά μπάσκετ σε Άμπου Ντάμπι και ΟΑΚΑ
UPD:
Στο «The Football Show» της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου: Η Ευρώπη που κουζουλάθηκε με τον ΟΦΗ, τα νέα ΑΕΚ, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και το ντέρμπι Άρης-Ηρακλής στο «μικροσκόπιο».
Ο Χρήστος Κόντης μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή για το «θαύμα της Κρήτης». Όλες οι λεπτομέρειες του θριάμβου του ΟΦΗ επί της Χόφενχαϊμ.
Το ρεκόρ του Μάνταλου στο ματς κυπέλλου της ΑΕΚ με τον Πανσερραϊκό και η κατάσταση στο «στρατόπεδο» της ομάδας του Νίκολιτς.
Η προετοιμασία Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού για τα δύσκολα εκτός έδρας ματς της Κυριακής για το πρωτάθλημα.
Η «ακτινογραφία» του ντέρμπι Αρης-Ηρακλής. Αποκλειστικά και απευθείας ο Θανάσης Πρίττας που έχει φορέσει τη φανέλα και των δύο αλλά και της εθνικής ομάδας.
Το τουρνουά μπάσκετ «Παύλος Γιαννακόπουλος» που αρχίζει σήμερα και η συμμετοχή του Ολυμπιακού στο Super Cup της Euroleague.
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Μαζί τους ο Άκης Ζήκος.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Χρήστος Κόντης μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή για το «θαύμα της Κρήτης». Όλες οι λεπτομέρειες του θριάμβου του ΟΦΗ επί της Χόφενχαϊμ.
Το ρεκόρ του Μάνταλου στο ματς κυπέλλου της ΑΕΚ με τον Πανσερραϊκό και η κατάσταση στο «στρατόπεδο» της ομάδας του Νίκολιτς.
Η προετοιμασία Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού για τα δύσκολα εκτός έδρας ματς της Κυριακής για το πρωτάθλημα.
Η «ακτινογραφία» του ντέρμπι Αρης-Ηρακλής. Αποκλειστικά και απευθείας ο Θανάσης Πρίττας που έχει φορέσει τη φανέλα και των δύο αλλά και της εθνικής ομάδας.
Το τουρνουά μπάσκετ «Παύλος Γιαννακόπουλος» που αρχίζει σήμερα και η συμμετοχή του Ολυμπιακού στο Super Cup της Euroleague.
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Μαζί τους ο Άκης Ζήκος.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ
Νέα στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ
Νέα στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
UPD:
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