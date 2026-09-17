Τρομερό παρασκήνιο με Ποπέσκου και Καμπελά: «Πήγαινε Βόλο, κατέληξε Λεβαδειακό» – Η κίνηση που έφερε τα πάνω-κάτω
SPORTS

Τρομερό παρασκήνιο με Ποπέσκου και Καμπελά: «Πήγαινε Βόλο, κατέληξε Λεβαδειακό» – Η κίνηση που έφερε τα πάνω-κάτω

Τρομερό παρασκήνιο αποκαλύπτουν οι Ρουμάνοι, το οποίο συνδέει Οκτάβιαν Ποπέσκου και Ρεμί Καμπελά σε ένα μεταγραφικό «ντόμινο» με πρωταγωνιστές τους Βόλο και Λεβαδειακό

Τρομερό παρασκήνιο με Ποπέσκου και Καμπελά: «Πήγαινε Βόλο, κατέληξε Λεβαδειακό» – Η κίνηση που έφερε τα πάνω-κάτω
Ο Οκτάβιαν Ποπέσκου έφτασε πολύ κοντά στον Βόλο, όμως η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε και ο 23χρονος Ρουμάνος κατέληξε τελικά στον Λεβαδειακό.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει το Digi Sport, προκάλεσε ένα ιδιαίτερο μεταγραφικό «ντόμινο», καθώς ο Βόλος αναγκάστηκε να στραφεί σε άλλη περίπτωση και τελικά έκανε την κίνησή του με τον Ρεμί Καμπελά.

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