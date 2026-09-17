Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.
Τρομερό παρασκήνιο με Ποπέσκου και Καμπελά: «Πήγαινε Βόλο, κατέληξε Λεβαδειακό» – Η κίνηση που έφερε τα πάνω-κάτω
Τρομερό παρασκήνιο με Ποπέσκου και Καμπελά: «Πήγαινε Βόλο, κατέληξε Λεβαδειακό» – Η κίνηση που έφερε τα πάνω-κάτω
Τρομερό παρασκήνιο αποκαλύπτουν οι Ρουμάνοι, το οποίο συνδέει Οκτάβιαν Ποπέσκου και Ρεμί Καμπελά σε ένα μεταγραφικό «ντόμινο» με πρωταγωνιστές τους Βόλο και Λεβαδειακό
Ο Οκτάβιαν Ποπέσκου έφτασε πολύ κοντά στον Βόλο, όμως η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε και ο 23χρονος Ρουμάνος κατέληξε τελικά στον Λεβαδειακό.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει το Digi Sport, προκάλεσε ένα ιδιαίτερο μεταγραφικό «ντόμινο», καθώς ο Βόλος αναγκάστηκε να στραφεί σε άλλη περίπτωση και τελικά έκανε την κίνησή του με τον Ρεμί Καμπελά.
Διαβάστε περισσότερα monobala.gr
Η συγκεκριμένη εξέλιξη, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει το Digi Sport, προκάλεσε ένα ιδιαίτερο μεταγραφικό «ντόμινο», καθώς ο Βόλος αναγκάστηκε να στραφεί σε άλλη περίπτωση και τελικά έκανε την κίνησή του με τον Ρεμί Καμπελά.
Διαβάστε περισσότερα monobala.gr
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