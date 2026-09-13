Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Στο Γκενκ ο Καρέτσας, αποθεώθηκε και έκανε τη σέντρα με τη Γάνδη, δείτε βίντεο
Στο Γκενκ ο Καρέτσας, αποθεώθηκε και έκανε τη σέντρα με τη Γάνδη, δείτε βίντεο
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρέθηκε στο Γκενκ, γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο και έκανε τη σέντρα του αγώνα
Σε διαδικασία ανάρρωσης βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μετά το πρόβλημα που αντιμετώπισε στο παιχνίδι της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ.
Ο Έλληνας διεθνής χαλαρώνει αυτές τις ημέρες έχοντας ολοκληρώσει τη θεραπεία του και άδραξε την ευκαιρία και βρέθηκε στο Γκενκ στο παιχνίδι της πρώην ομάδας του με αντίπαλο τη Γάνδη.
Ο Καρέτσας μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και έκανε και τη σέντρα του αγώνα με τον κόσμο να τον αποθεώνει.
🇬🇷 | Kos Karetsas est de retour à Genk pour donner le coup d’envoi ! 🙌🔙— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) September 13, 2026
Regardez #GNKGNT MAINTENANT sur DAZN ! 📲 pic.twitter.com/qjakhgVl14
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