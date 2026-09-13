Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Ολυμπιακός: Στην ευρωπαϊκή λίστα για το Europa League ο Γιάρεμτσουκ, αντί του Ελ Κααμπί
Ολυμπιακός: Στην ευρωπαϊκή λίστα για το Europa League ο Γιάρεμτσουκ, αντί του Ελ Κααμπί
Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ πήρε τη θέση του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού
Έγινε και τυπικά η αλλαγή του Ολυμπιακού στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού. Μετά τον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί που θα τον κρατήσει εκτός γι’ αρκετούς μήνες οι Πειραιώτες αποφάσισαν να τον αντικαταστήσουν με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.
Ο Ουκρανός έχει ενεργοποιηθεί το τελευταίο διάστημα και φάνηκε αυτό, αφού και στο ματς με τον Βόλο και σε αυτό με τον ΟΦΗ αγωνίστηκε ως αλλαγή. Πλέον οριστικά ο Γιάρεμτσουκ είναι οριστικά στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού αντί του Ελ Κααμπί.
Ο «Γιάρε» είχε μιλήσει με τα στελέχη των Πειραιωτών και με τον πρώην προπονητή της ομάδας, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, Λόγω της αλλαγής στην τεχνική ηγεσία υπήρξε καθυστέρηση στην αλλαγή της ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού.
Τώρα είναι στο χέρι και του Ουκρανού να αρπάξει την ευκαιρία που του παρουσιάζεται και να βοηθήσει την ομάδα ουσιαστικά στα ματς του Europa League. Και ο ίδιος, άλλωστε είχε εμφανιστεί αποφασισμένος να βοηθήσει την ομάδα του στα ματς της Ευρώπης μετά το πρόβλημα με τον Ελ Κααμπί.
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