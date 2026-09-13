Ολυμπιακός: Στην ευρωπαϊκή λίστα για το Europa League ο Γιάρεμτσουκ, αντί του Ελ Κααμπί
SPORTS
Ρόμαν Γιάρεμτσουκ Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Στην ευρωπαϊκή λίστα για το Europa League ο Γιάρεμτσουκ, αντί του Ελ Κααμπί

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ πήρε τη θέση του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού

Ολυμπιακός: Στην ευρωπαϊκή λίστα για το Europa League ο Γιάρεμτσουκ, αντί του Ελ Κααμπί
8 ΣΧΟΛΙΑ

Έγινε και τυπικά η αλλαγή του Ολυμπιακού στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού. Μετά τον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί που θα τον κρατήσει εκτός γι’ αρκετούς μήνες οι Πειραιώτες αποφάσισαν να τον αντικαταστήσουν με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

Ο Ουκρανός έχει ενεργοποιηθεί το τελευταίο διάστημα και φάνηκε αυτό, αφού και στο ματς με τον Βόλο και σε αυτό με τον ΟΦΗ αγωνίστηκε ως αλλαγή. Πλέον οριστικά ο Γιάρεμτσουκ είναι οριστικά στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού αντί του Ελ Κααμπί.

Ο «Γιάρε» είχε μιλήσει με τα στελέχη των Πειραιωτών και με τον πρώην προπονητή της ομάδας, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, Λόγω της αλλαγής στην τεχνική ηγεσία υπήρξε καθυστέρηση στην αλλαγή της ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού.

Τώρα είναι στο χέρι και του Ουκρανού να αρπάξει την ευκαιρία που του παρουσιάζεται και να βοηθήσει την ομάδα ουσιαστικά στα ματς του Europa League. Και ο ίδιος, άλλωστε είχε εμφανιστεί αποφασισμένος να βοηθήσει την ομάδα του στα ματς της Ευρώπης μετά το πρόβλημα με τον Ελ Κααμπί.
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Η επετειακή συνταγή του φετινού Spetses Mini Marathon

Η Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη και η Τίνα Κίκιζα βρέθηκαν στην ίδια κουζίνα, έβαλαν τις ποδιές τους και ετοίμασαν μια αυθεντική σπετσιώτικη συνταγή με αφορμή το φετινό Spetses Mini Marathon

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης