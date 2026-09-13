Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Ολυμπιακός - Μακάμπι: Ζήτησε αλλαγή ο Μιλουτίνοφ, τενοντίτιδα η πρώτη διάγνωση
Ολυμπιακός - Μακάμπι: Ζήτησε αλλαγή ο Μιλουτίνοφ, τενοντίτιδα η πρώτη διάγνωση
Ο Σέρβος σέντερ έπαιξε μόλις 129 δευτερόλεπτα στο ματς με την Μακάμπι στην Κύπρο
Ξαφνικό πρόβλημα για τον Ολυμπιακό στον τελικό του «Νεόφυτος Χανδριώτης» στη Λευκωσία.
Στο 129 δευτερόλεπτο του αγώνα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ζήτησε αλλαγή από τον Γιώργο Μπαρτζώκα.
Τη θέση του πήρε ο Ντόντα Χολ.
Η πρώτη διάγνωση αναφέρει ότι ο Μιλουτίνοφ υποφέρει από τενοντίτιδα στον αριστερό ορθό μηριαίο και φυσικά έμεινε εκτός συνέχειας.
Στο 129 δευτερόλεπτο του αγώνα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ζήτησε αλλαγή από τον Γιώργο Μπαρτζώκα.
Τη θέση του πήρε ο Ντόντα Χολ.
Η πρώτη διάγνωση αναφέρει ότι ο Μιλουτίνοφ υποφέρει από τενοντίτιδα στον αριστερό ορθό μηριαίο και φυσικά έμεινε εκτός συνέχειας.
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