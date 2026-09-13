Ολυμπιακός - Μακάμπι: Ζήτησε αλλαγή ο Μιλουτίνοφ, τενοντίτιδα η πρώτη διάγνωση
SPORTS
Ολυμπιακός Μακάμπι Τελ Αβίβ Νίκολα Μιλουτίνοφ

Ολυμπιακός - Μακάμπι: Ζήτησε αλλαγή ο Μιλουτίνοφ, τενοντίτιδα η πρώτη διάγνωση

Ο Σέρβος σέντερ έπαιξε μόλις 129 δευτερόλεπτα στο ματς με την Μακάμπι στην Κύπρο

Ολυμπιακός - Μακάμπι: Ζήτησε αλλαγή ο Μιλουτίνοφ, τενοντίτιδα η πρώτη διάγνωση
Ξαφνικό πρόβλημα για τον Ολυμπιακό στον τελικό του  «Νεόφυτος Χανδριώτης»  στη Λευκωσία. 

Στο 129 δευτερόλεπτο του αγώνα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ζήτησε αλλαγή από τον Γιώργο Μπαρτζώκα. 

Τη θέση του πήρε ο Ντόντα Χολ. 

Η πρώτη διάγνωση αναφέρει ότι ο Μιλουτίνοφ υποφέρει από τενοντίτιδα στον αριστερό ορθό μηριαίο και φυσικά έμεινε εκτός συνέχειας. 

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