Το έργο της ΕΕΑΑ για το 2025 και η σημασία του για τη μετάβαση της χώρας σε ένα βιώσιμο μέλλον
Το «ψηστήρι» Ελ Κααμπί και Ουναΐ που έφερε το «ναι» του Σαλάχ-Εντίν στον Παναθηναϊκό
Το «ψηστήρι» Ελ Κααμπί και Ουναΐ που έφερε το «ναι» του Σαλάχ-Εντίν στον Παναθηναϊκό
Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σημαντικά την υπόθεση του Σαλάχ-Εντίν, φτάνοντας σε συμφωνία με τη Ρόμα για τον δανεισμό του Μαροκινού μπακ
Στο deal προβλέπεται και μη υποχρεωτική οψιόν αγοράς, με την προοπτική τετραετούς συμβολαίου εφόσον οι «πράσινοι» αποφασίσουν να την ενεργοποιήσουν.
Πίσω από τη θετική έκβαση της υπόθεσης, πάντως, φαίνεται πως υπήρξε και ένα ιδιαίτερο… μαροκινό «ψηστήρι». Σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ, ο οποίος είχε αποκαλύψει το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον ποδοσφαιριστή, δύο συμπατριώτες του συνέβαλαν ώστε να δει με θετικό μάτι την προοπτική της Ελλάδας.
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Πίσω από τη θετική έκβαση της υπόθεσης, πάντως, φαίνεται πως υπήρξε και ένα ιδιαίτερο… μαροκινό «ψηστήρι». Σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ, ο οποίος είχε αποκαλύψει το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον ποδοσφαιριστή, δύο συμπατριώτες του συνέβαλαν ώστε να δει με θετικό μάτι την προοπτική της Ελλάδας.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
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