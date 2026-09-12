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Φωτιά αγροτοδασική έκταση στο Χειμαδιό Ηλείας, σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη
Φωτιά αγροτοδασική έκταση στο Χειμαδιό Ηλείας, σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη
Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρου και 7 οχήματα
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χειμαδιό Ηλείας.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, με 7 πυροσβεστικά οχήματα.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, με 7 πυροσβεστικά οχήματα.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη.
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