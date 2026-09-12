F1: Ο Αντονέλι ταχύτερος-Χάμιλτον και Μπέρμαν στον τοίχο - Δείτε το video
SPORTS

F1: Ο Αντονέλι ταχύτερος-Χάμιλτον και Μπέρμαν στον τοίχο - Δείτε το video

Ο Κίμι Αντονέλι ήταν ταχύτρερος όλων και στην τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών την στιγμή που οι Χάμιλτον και Μπέρμαν είχαν ατυχήματα που τους φέρνουν σε δύσκολη θέση.

F1: Ο Αντονέλι ταχύτερος-Χάμιλτον και Μπέρμαν στον τοίχο - Δείτε το video
UPD:

Η Mercedes είναι το συνολικά καλύτερο μονοθέσιο στο Madring. Τουλάχιστον σε ότι αφορά την διατήρηση της μαλακής γόμας στον έναν γρήγορο γύρο.

Ο Αντονέλι ήταν ο μόνος οδηγός που εξακολουθούσε να έχει ικανοποιητική πρόσφυση από τα πίσω ελαστικά του στον βασανιστικό τρίτο τομέα της πίστας και μοιραία σημείωσε τον καλύτερο χρόνο του FP3. Η Ferrari δεν ήταν κακή. Απλά δείχνει ότι δυσκολεύεται στο τέλος του γύρου με τα ελαστικά. Παρά ταύτα ο Λεκλέρ τα πήγε πολύ καλά σημειώνοντας τον δεύτερο καλύτερο χρόνο της ημέρας.


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UPD:

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