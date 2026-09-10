Ο «Θρόνος του Ξέρξη» με τον Γιώργο Μαζωνάκη ξανά στην οθόνη
ΕΛΛΑΔΑ
Γιώργος Μαζωνάκης

Ο «Θρόνος του Ξέρξη» με τον Γιώργο Μαζωνάκη ξανά στην οθόνη

Η βραβευμένη μικρού μήκους ταινία της Εύης Καλογηροπούλου, παραγωγή του Onassis Culture, με τον Γιώργο Μαζωνάκη σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμφάνιση, προβάλλεται στο Onassis Channel στο YouTube και στο ERTFLIX

Ο «Θρόνος του Ξέρξη» με τον Γιώργο Μαζωνάκη ξανά στην οθόνη
Μια διαφορετική πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη συναντάμε στον «Θρόνο του Ξέρξη» (2022) της Εύης Καλογηροπούλου, την ταινία μικρού μήκους του Onassis Culture που ταξίδεψε από τις Κάννες σε περισσότερες από 20 χώρες και 40 διεθνή φεστιβάλ.

Η ταινία επιστρέφει αυτές τις μέρες στην οθόνη, με προβολή στο Onassis Channel στο YouTube και στο ERTFLIX, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να ανακαλύψει ξανά μία από τις σπάνιες εμφανίσεις του Γιώργου Μαζωνάκη μπροστά στην κινηματογραφική κάμερα. Στην εργασιακή δυστοπία των ναυπηγείων του Περάματος, όπου η σωματική επαφή έχει απαγορευτεί, οι ανθρώπινες σχέσεις μετατρέπονται σε παράξενες προσομοιώσεις εγγύτητας και καταπιεσμένης επιθυμίας.

Στην ταινία παίζουν οι Γιώργος Μαζωνάκης, Άντζελα Μπρούσκου, Μυρτώ Κοντονή, Ξένια Ντάνια, Λορένζο Σαρζάν, Kevin Zans Ansong, Jordan Genidogan και Βασίλης Κουτσογιάννης.

Ο «Θρόνος του Ξέρξη» έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στην 61η Semaine de la Critique του Φεστιβάλ Καννών, όπου απέσπασε το Βραβείο Canal+, ενώ στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας τιμήθηκε με το Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής.

Διάρκεια: 15΄

Μια παραγωγή του Onassis Culture

"Στον Θρόνο του Ξέρξη" της Εύης Καλογηροπούλου


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