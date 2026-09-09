Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Κωνσταντόπουλος στο The Football Show: O Ολυμπιακός έχει συζητήσεις και επαφές με άλλους προπονητές
Κωνσταντόπουλος στο The Football Show: O Ολυμπιακός έχει συζητήσεις και επαφές με άλλους προπονητές
Η επιστροφή του Κορδόν, οι επαφές με άλλους προπονητές και τα σενάρια για το μέλλον του προπονητή του Ολυμπιακού
Ρευστό παραμένει το τοπίο στον Ολυμπιακό, με την επιστροφή του Αντόνιο Κορδόν να σηματοδοτεί αλλαγές στη λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος και το μέλλον του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να παραμένει ανοιχτό. Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος μετέφερε το ρεπορτάζ των «ερυθρόλευκων» στην εκπομπή του protothema.gr «The Football Show by Stoiximan».
«Στον Ολυμπιακό το κλίμα θυμίζει την ηρεμία πριν από την καταιγίδα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις στο εσωτερικό της ομάδας.
Η αποχώρηση του Ντάρκο Κοβάσεβιτς και η επιστροφή του Αντόνιο Κορδόν αλλάζουν τις ισορροπίες στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Όπως σημείωσε ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος, ο Ισπανός είχε αποχωρήσει την προηγούμενη φορά από τον Ολυμπιακό για προσωπικούς λόγους, όμως πλέον επιστρέφει για να αναλάβει έναν ιδιαίτερα ενισχυμένο ρόλο.
«Αναλαμβάνει έναν πολύ συγκεντρωτικό ρόλο και θα έχει λόγο και στις μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός ουσιαστικά θέλει να μειωθούν οι πολλές φωνές και να υπάρχει ένας άνθρωπος που θα έχει την ευθύνη και τον ρόλο να λειτουργεί συνολικά το ποδοσφαιρικό τμήμα», εξήγησε.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατάσταση γύρω από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το τελευταίο διάστημα υπάρχουν στον Ολυμπιακό συζητήσεις και επαφές με άλλους προπονητές, γεγονός που δείχνει ότι το κεφάλαιο της επόμενης ημέρας παραμένει ανοιχτό.
«Υπάρχουν συζητήσεις και επαφές με άλλους προπονητές και όλα αυτά δείχνουν το τοπίο που έχει διαμορφωθεί. Φυσικά σημαντικό ρόλο παίζουν και τα αποτελέσματα, καθώς έρχεται το παιχνίδι με τον ΟΦΗ στον Πειραιά», ανέφερε.
Παράλληλα, υπάρχουν φήμες σύμφωνα με τις οποίες ο Μεντιλίμπαρ ενδέχεται να μην βρίσκεται στον πάγκο του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια για το Europa League.
Για το αν υπάρχει περιθώριο ανατροπής της κατάστασης, ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος σημείωσε πως τα δεδομένα είναι πλέον ιδιαίτερα πιεστικά.
«Τα περιθώρια είναι πολύ στενά. Αν είναι να φύγει, καλό είναι να φύγει με τον τρόπο που του αρμόζει. Να υπάρξει πρώτα μια συνάντηση με τον Κορδόν και στη συνέχεια να δούμε αν θα προκύψει άμεσα νέο πρόσωπο», κατέληξε.
«Στον Ολυμπιακό το κλίμα θυμίζει την ηρεμία πριν από την καταιγίδα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις στο εσωτερικό της ομάδας.
Η αποχώρηση του Ντάρκο Κοβάσεβιτς και η επιστροφή του Αντόνιο Κορδόν αλλάζουν τις ισορροπίες στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Όπως σημείωσε ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος, ο Ισπανός είχε αποχωρήσει την προηγούμενη φορά από τον Ολυμπιακό για προσωπικούς λόγους, όμως πλέον επιστρέφει για να αναλάβει έναν ιδιαίτερα ενισχυμένο ρόλο.
«Αναλαμβάνει έναν πολύ συγκεντρωτικό ρόλο και θα έχει λόγο και στις μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός ουσιαστικά θέλει να μειωθούν οι πολλές φωνές και να υπάρχει ένας άνθρωπος που θα έχει την ευθύνη και τον ρόλο να λειτουργεί συνολικά το ποδοσφαιρικό τμήμα», εξήγησε.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατάσταση γύρω από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το τελευταίο διάστημα υπάρχουν στον Ολυμπιακό συζητήσεις και επαφές με άλλους προπονητές, γεγονός που δείχνει ότι το κεφάλαιο της επόμενης ημέρας παραμένει ανοιχτό.
«Υπάρχουν συζητήσεις και επαφές με άλλους προπονητές και όλα αυτά δείχνουν το τοπίο που έχει διαμορφωθεί. Φυσικά σημαντικό ρόλο παίζουν και τα αποτελέσματα, καθώς έρχεται το παιχνίδι με τον ΟΦΗ στον Πειραιά», ανέφερε.
Παράλληλα, υπάρχουν φήμες σύμφωνα με τις οποίες ο Μεντιλίμπαρ ενδέχεται να μην βρίσκεται στον πάγκο του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια για το Europa League.
Για το αν υπάρχει περιθώριο ανατροπής της κατάστασης, ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος σημείωσε πως τα δεδομένα είναι πλέον ιδιαίτερα πιεστικά.
«Τα περιθώρια είναι πολύ στενά. Αν είναι να φύγει, καλό είναι να φύγει με τον τρόπο που του αρμόζει. Να υπάρξει πρώτα μια συνάντηση με τον Κορδόν και στη συνέχεια να δούμε αν θα προκύψει άμεσα νέο πρόσωπο», κατέληξε.
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