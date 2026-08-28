«Έπεσαν κεφάλια» στρατηγών στην Κίνα: Ο ένας διέρρεε πυρηνικά μυστικά στις ΗΠΑ και έπαιρνε μεγάλα χρηματικά ποσά, για να κάνει προαγωγές

Ο Ζανγκ Γουσιά θεωρείται ένας από τους «πρίγκιπες» της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας - Είχε στενές σχέσεις και την πλήρη εμπιστοσύνη του Σι Τζινπίνγκ

Ζανγκ Γουσιά και Λιου Ζενλί από τα αξιώματα που κατείχαν στην κρατική Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή.



Την είδηση μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο Σινχουά, επικαλούμενο τη Μόνιμη Επιτροπή του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου.



κατηγορούνταν για «σοβαρές παραβιάσεις της πειθαρχίας και του νόμου». Με τη σειρά της, η γραφειοκρατική διατύπωση περί «παραβιάσεων του νόμου» συνήθως κρύβει παραπτώματα που σχετίζονται με διαφθορά.



Η έναρξη ερευνών εναντίον του Ζανγκ, δεύτερου στην ιεραρχία μετά τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ ως αντιπροέδρου της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής και μέλους του επίλεκτου Πολιτικού Γραφείου της Κίνας,



Έρευνα είχε αρχίσει και εναντίον του Λιου, μέλους της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής και αρχηγού του Γενικού Επιτελείου της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής. Σε βάρος του υπήρχαν οι υποψίες για σοβαρές παραβιάσεις της πειθαρχίας και του νόμου.







Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Οκτώβριο του 2025, είχε προηγηθεί η απομάκρυνση εννέα ανώτατων στρατηγών, μια από τις μεγαλύτερες εκκαθαρίσεις στις ανώτατες τάξεις του στρατού τις τελευταίες δεκαετίες.



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Από την άνοδό του στην εξουσία, ο πρόεδρος Σι έχει ξεκινήσει μια σειρά από εκστρατείες κατά της διαφθοράς σε διάφορα υπουργεία, και η εκστρατεία αυτή έχει επικεντρωθεί πρόσφατα σε μεγάλο βαθμό στον στρατό.



Έχει χαρακτηρίσει τη διαφθορά ως «τη μεγαλύτερη απειλή» για το Κομμουνιστικό Κόμμα και έχει δηλώσει ότι η καταπολέμησή της «παραμένει σοβαρή και περίπλοκη».



WSJ: Διαρροή πληροφοριών από τον Ζανγκ προς τις ΗΠΑ Δημοσίευμα της Wall Street Journal μετά τις πολύ φειδωλές σε πληροφορίες ανακοινώσεις της κινεζικής πλευράς



Η κινεζική ηγεσία καθαίρεσε σήμερα τους ανώτερους στρατιωτικούςαπό τα αξιώματα που κατείχαν στην κρατική Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή.Την είδηση μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο Σινχουά, επικαλούμενο τη Μόνιμη Επιτροπή του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου.Πίσω από αυτή την μάλλον τυπική ανακοίνωση κρύβεται μια πολύμηνη έρευνα που αφορούσε κορυφαίους στρατηγούς που, κατά τις κινεζικές Αρχές,. Με τη σειρά της, η γραφειοκρατική διατύπωση περί «παραβιάσεων του νόμου» συνήθως κρύβει παραπτώματα που σχετίζονται με διαφθορά.Η έναρξη ερευνών εναντίον του Ζανγκ, δεύτερου στην ιεραρχία μετά τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ ως αντιπροέδρου της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής και μέλους του επίλεκτου Πολιτικού Γραφείου της Κίνας, είχε ανακοινωθεί τον περασμένο Ιανουάριο Έρευνα είχε αρχίσει και εναντίον του Λιου, μέλους της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής και αρχηγού του Γενικού Επιτελείου της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής. Σε βάρος του υπήρχαν οι υποψίες για σοβαρές παραβιάσεις της πειθαρχίας και του νόμου.Μια πρώτη ένδειξη ότι «κάτι τρέχει» με τον Ζανγκ και Λιου προσέφερε τον Δεκέμβριο του 2025 ήταν η απουσία τους από κομματική εκδήλωση υψηλού επιπέδου.Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Οκτώβριο του 2025, είχε προηγηθεί η, μια από τις μεγαλύτερες εκκαθαρίσεις στις ανώτατες τάξεις του στρατού τις τελευταίες δεκαετίες.Η Κίνα διαθέτει παράλληλες δομές του Κομμουνιστικού Κόμματος και της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής. Η σημερινή ανακοίνωση αφορά τις θέσεις των Ζανγκ και Λιου στην κρατική Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή. Ωστόσο δεν έχουν καθαιρεθεί επίσημα ή δημόσια από τα αξιώματά τους στην Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος.Από την άνοδό του στην εξουσία, ο πρόεδρος Σι έχει ξεκινήσει μια σειρά από εκστρατείες κατά της διαφθοράς σε διάφορα υπουργεία, και η εκστρατεία αυτή έχει επικεντρωθεί πρόσφατα σε μεγάλο βαθμό στον στρατό.Έχει χαρακτηρίσει τη διαφθορά ως «τη μεγαλύτερη απειλή» για το Κομμουνιστικό Κόμμα και έχει δηλώσει ότι η καταπολέμησή της «παραμένει σοβαρή και περίπλοκη».Δημοσίευμα της Wall Street Journal μετά τις πολύ φειδωλές σε πληροφορίες ανακοινώσεις της κινεζικής πλευράς έριχνε περισσότερο φως στην περίπτωση του Ζανγκ

Η αμερικανική εφημερίδα έγραψε ότι κατηγορείται για διαρροή δεδομένων πυρηνικών όπλων στις ΗΠΑ, καθώς και για αποδοχή δωροδοκίας για προαγωγές, μεταξύ των οποίων και της προαγωγής ενός αξιωματικού σε υπουργό Άμυνας.



Ο Ζανγκ, συνεχίζει το δημοσίευμα, φερόταν να βρίσκεται υπό έρευνα για τον σχηματισμό πολιτικών κλικών, μια φράση που περιγράφει τις προσπάθειες οικοδόμησης δικτύων επιρροής που υπονομεύουν την ενότητα του κόμματος, και κατάχρηση εξουσίας εντός της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής.



Οι Αρχές εξετάζουν επίσης την εποπτεία του σε μια ισχυρή υπηρεσία υπεύθυνη για την έρευνα, την ανάπτυξη και την προμήθεια στρατιωτικού υλικού. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ζανγκ φέρεται να δέχθηκε τεράστια χρηματικά ποσά σε αντάλλαγμα για επίσημες προαγωγές σε αυτό το σύστημα προμηθειών μεγάλου προϋπολογισμού.



Ο πιο σοκαριστικός ισχυρισμός που αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης που έγινε κεκλεισμένων των θυρών, ήταν ότι ο στρατηγός είχε διαρρεύσει βασικά τεχνικά δεδομένα για τα πυρηνικά όπλα της Κίνας στις ΗΠΑ.



Ποιος είναι ο Ζανγκ Γουσιά Ο 75χρονος Ζανγκ ήταν αντιπρόεδρος της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής, της ομάδας του Κομμουνιστικού Κόμματος με επικεφαλής τον Πρόεδρο Σι, η οποία ελέγχει τις ένοπλες δυνάμεις. Επιπλέον ήταν και μέλος του ανώτατου οργάνου λήψης αποφάσεων του κόμματος, του 24μελούς Πολιτικού Γραφείου.



Ο πατέρας του ήταν ένας από τους ιδρυτές του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας και πολέμησε στο πλευρό του πατέρα του Σι το 1949 κατά τη διάρκεια του κινεζικού εμφυλίου. Αυτό έκανε τον Ζανγκ έναν από τους «πρίγκιπες» της Κίνας, όπως είναι γνωστοί οι απόγονοι των επαναστατικών πρεσβυτέρων και υψηλόβαθμων αξιωματούχων του κόμματος



Ο Ζανγκ εντάχθηκε στον στρατό το 1968 και είναι ένας από τους λίγους ανώτερους ηγέτες με εμπειρία σε μάχες.



Παρέμεινε στη θέση του παρά την ηλικία του, γεγονός που υποδηλώνει την εμπιστοσύνη που του έχει δείξει ο Σι.