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Φίδι δάγκωσε 14χρονο και μωρό 18 μηνών στον Μαραθώνα, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
Φίδι δάγκωσε 14χρονο και μωρό 18 μηνών στον Μαραθώνα, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
Σύμφωνα με τον υφυπουργό Υγείας, τα παιδιά βρίσκονται σε καλή κλινική κατάσταση και παραμένουν υπό παρακολούθηση
Σε καλή κλινική κατάσταση βρίσκονται τα δύο παιδιά που δέχθηκαν δάγκωμα φιδιού στον Μαραθώνα, σύμφωνα με ανάρτηση του υφυπουργού Υγείας, Μάριου Θεμιστοκλέους.
Πρόκειται για ένα μωρό 18 μηνών και ένα αγόρι 14,5 ετών, τα οποία παραμένουν υπό εντατική ιατρική παρακολούθηση.
Ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι η ανταπόκριση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στο περιστατικό ήταν άμεση, ενώ συνεχάρη το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και τους διασώστες, για την έγκαιρη αντιμετώπιση των δύο περιστατικών.
«Η ανταπόκριση του ΕΣΥ στο περιστατικό του δαγκώματος φιδιού στα δύο παιδιά στον Μαραθώνα ήταν άμεση. Αυτήν την ώρα, τόσο το βρέφος ηλικίας 18 μηνών, όσο και το αγόρι 14,5 ετών, βρίσκονται σε καλή κλινική κατάσταση και παραμένουν υπό εντατική παρακολούθηση. Συγχαρητήρια σε ιατρούς, νοσηλευτές και διασώστες για την έγκαιρη αντιμετώπιση» έγραψε στην ανάρτησή του ο υφυπουργός Υγείας.
Πρόκειται για ένα μωρό 18 μηνών και ένα αγόρι 14,5 ετών, τα οποία παραμένουν υπό εντατική ιατρική παρακολούθηση.
Ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι η ανταπόκριση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στο περιστατικό ήταν άμεση, ενώ συνεχάρη το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και τους διασώστες, για την έγκαιρη αντιμετώπιση των δύο περιστατικών.
«Η ανταπόκριση του ΕΣΥ στο περιστατικό του δαγκώματος φιδιού στα δύο παιδιά στον Μαραθώνα ήταν άμεση. Αυτήν την ώρα, τόσο το βρέφος ηλικίας 18 μηνών, όσο και το αγόρι 14,5 ετών, βρίσκονται σε καλή κλινική κατάσταση και παραμένουν υπό εντατική παρακολούθηση. Συγχαρητήρια σε ιατρούς, νοσηλευτές και διασώστες για την έγκαιρη αντιμετώπιση» έγραψε στην ανάρτησή του ο υφυπουργός Υγείας.
Η ανταπόκριση του ΕΣΥ στο περιστατικό του δαγκώματος φιδιού στα δύο παιδιά στον Μαραθώνα ήταν άμεση.— Marios Themistocleous (@mthemisto) August 28, 2026
Αυτήν την ώρα, τόσο το βρέφος ηλικίας 18 μηνών, όσο και το αγόρι 14,5 ετών, βρίσκονται σε καλή κλινική κατάσταση και παραμένουν υπό εντατική παρακολούθηση.
Συγχαρητήρια σε…
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