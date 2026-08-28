Φίδι δάγκωσε 14χρονο και μωρό 18 μηνών στον Μαραθώνα, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Η ανταπόκριση του ΕΣΥ στο περιστατικό του δαγκώματος φιδιού στα δύο παιδιά στον Μαραθώνα ήταν άμεση.



Αυτήν την ώρα, τόσο το βρέφος ηλικίας 18 μηνών, όσο και το αγόρι 14,5 ετών, βρίσκονται σε καλή κλινική κατάσταση και παραμένουν υπό εντατική παρακολούθηση.



Συγχαρητήρια σε…