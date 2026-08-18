Οι αποφάσεις του Μουρίνιο που «ταράζουν» την ιεραρχία στη Ρεάλ Μαδρίτης!
SPORTS

Οι αποφάσεις του Μουρίνιο που «ταράζουν» την ιεραρχία στη Ρεάλ Μαδρίτης!

Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται για την έναρξη της νέας σεζόν στη La Liga, με τον Ζοσέ Μουρίνιο να έχει πλέον μια σαφέστερη εικόνα για το ρόστερ του και τις πρώτες αποφάσεις του Πορτογάλου τεχνικού να αρχίζουν να διαμορφώνουν τη νέα ιεραρχία στην ομάδα

Οι αποφάσεις του Μουρίνιο που «ταράζουν» την ιεραρχία στη Ρεάλ Μαδρίτης!
Οι Μαδριλένοι ολοκλήρωσαν την καλοκαιρινή προετοιμασία τους με θετικό απολογισμό, με πέντε νίκες και μία ισοπαλία σε έξι φιλικές αναμετρήσεις. Παράλληλα, η Ρεάλ έδειξε ιδιαίτερα καλή αμυντική εικόνα, καθώς έμεινε για 243 λεπτά χωρίς να δεχθεί γκολ.

Ωστόσο, ο Μουρίνιο δεν είχε στη διάθεσή του σε κανένα σημείο της προετοιμασίας ολόκληρο το ρόστερ, καθώς αρκετοί ποδοσφαιριστές επέστρεψαν σε διαφορετικές ημερομηνίες από τις διακοπές τους, ενώ υπήρξαν και προβλήματα τραυματισμών. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με την «AS», έχουν ήδη προκύψει τα πρώτα συμπεράσματα για το πώς σκοπεύει να παρατάξει τη Ρεάλ τη νέα σεζόν.

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