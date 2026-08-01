Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Χαμός στη Ναϊμέγκεν πριν τον Ολυμπιακό: Γκρίνια, αμφισβήτηση και η οργισμένη απάντηση
Χαμός στη Ναϊμέγκεν πριν τον Ολυμπιακό: Γκρίνια, αμφισβήτηση και η οργισμένη απάντηση
Ο Σάμι Ουαΐσα επέστρεψε στη δράση μετά τον τραυματισμό στον αστράγαλο και έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει της αναμέτρησης της Ναϊμέγκεν με τον Ολυμπιακό για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League
Ο 21χρονος μεσοεπιθετικός αγωνίστηκε στο φιλικό απέναντι στη Σεβίλλη και μάλιστα βρήκε δίχτυα με εντυπωσιακό τελείωμα, δείχνοντας πως σταδιακά αφήνει πίσω του το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε. Ωστόσο, ο ίδιος δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τα δημοσιεύματα και τα σχόλια που υποστήριζαν πως χρησιμοποιούσε τον τραυματισμό του ως δικαιολογία προκειμένου να πιέσει για μεταγραφή.
«Δεν νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι με πιστεύουν, αλλά εγώ γνωρίζω καλύτερα το σώμα μου. Δεν είμαι άνθρωπος που τραυματίζεται συχνά, ήταν απλά κακή τύχη. Και η χρονική στιγμή ήταν επίσης άσχημη», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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«Δεν νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι με πιστεύουν, αλλά εγώ γνωρίζω καλύτερα το σώμα μου. Δεν είμαι άνθρωπος που τραυματίζεται συχνά, ήταν απλά κακή τύχη. Και η χρονική στιγμή ήταν επίσης άσχημη», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
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