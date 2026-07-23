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Παναθηναϊκός: Τα εμπόδια στον «άσσο» και η απόφαση που μοιάζει… μονόδρομος
SPORTS

Παναθηναϊκός: Τα εμπόδια στον «άσσο» και η απόφαση που μοιάζει… μονόδρομος

Ο Παναθηναϊκός έχει πραγματοποιήσει ένα εντυπωσιακό μεταγραφικό καλοκαίρι, ενισχύοντας σημαντικά την ποιότητα και το βάθος του ρόστερ του

Παναθηναϊκός: Τα εμπόδια στον «άσσο» και η απόφαση που μοιάζει… μονόδρομος
Οι προσθήκες των Μπράνκου Μπάντιο, Ισαάκ Μπόνγκα, Γκέρσον Γιαμπουσέλε και Μουσταφά Φαλ έχουν δυναμώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη φροντ λάιν και τα φτερά των «πρασίνων», επιβεβαιώνοντας τις υψηλές φιλοδοξίες του συλλόγου. Ωστόσο, για να ολοκληρωθεί το «παζλ» της νέας σεζόν, εκκρεμεί η απόκτηση του παίκτη που θα στελεχώσει τη θέση «1».

Τα τελευταία τρία χρόνια, η διοίκηση επιχειρεί σταθερά να πλαισιώσει την ήδη πανίσχυρη περιφερειακή γραμμή —τους Κέντρικ Ναν, Κώστα Σλούκα και Τζέριαν Γκραντ— με έναν ακόμα πρωτοκλασάτο πλέι μέικερ. Εντούτοις, περιπτώσεις όπως αυτές των Λούκα Βιλντόζα, Λορένζο Μπράουν αλλά και του Τι Τζέι Σορτς, παρότι αποκτήθηκαν με μεγάλες προσδοκίες, δεν κατάφεραν τελικά να ανταποκριθούν στον απαιτητικό ρόλο που τους ζητήθηκε.


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