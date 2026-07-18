Εντυπωσιακή Σάκκαρη, νίκησε 2-0 την Κορνέεβα και προκρίθηκε στον τελικό του Athens Open
Εντυπωσιακή Σάκκαρη, νίκησε 2-0 την Κορνέεβα και προκρίθηκε στον τελικό του Athens Open
Η Μαρία Σάκκαρη ήθελε πάρα πολύ να παίξει έναν τελικό επί ελληνικού εδάφους και το βράδυ της Κυριακής (19/7, 20:00) θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού Κρεϊτσίκοβα-Τάουσον
Όλο και πιο κοντά στο όνειρο βρίσκεται η Μαρία Σάκκαρη, που θέλει όσο τίποτε άλλο να σηκώσει μια κούπα στο σπίτι της, μπροστά στο ελληνικό κοινό, στο πρώτο WTA τουρνουά που διεξάγεται στην πατρίδα μας εδώ και 36 χρόνια.
Κάνοντας ακόμα ένα φανταστικό παιχνίδι, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια όλων των εποχών, Νο.37 στον κόσμο τώρα, "εξουδετέρωσε" και την πολύ ταλαντούχα - μόλις 19χρονη Αλίνα Κοιρνέεβα (Νο.90), με 6-1, 7-5.
Ήταν, για μια ακόμα αναμέτρηση, επιβλητική η Μαρία και δεν άφησε πολλά περιθώρια αντίδρασης στη νεαρή Ρωσίδα, για να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Vanda Pharmaceuticlas Athens Open, που θα γίνει την Κυριακή (19/07) στις 20:00.
Η Σάκκαρη μπήκε πολύ καλά στο ματς και έκανε ένα αψεγάδιαστο 1ο σετ, κάνοντας δύο φορές break στο σερβίς της νεαρής Ρωσίδας και φτάνοντας πολύ γρήγορα στην κατάκτησή του με 6-1.
Λίγο το άγχος του να κλείσει το ματς, λίγο η αγωνιστική άνοδος της Κορνέεβα, στο 2ο σετ ταλαιπωρήθηκε περισσότερο, αλλά πήρε άριστα στη διαχείριση και στο να μην αφήσει το ματς να ξεφύγει μέσα από τα χέρια της.
Προηγήθηκε με break στο 3-2 και στο 5-4, αλλά η Κορνέεβα απάντησε δύο φορές και ισοφάρισε σε 3-3 και σε 5-5.
Δεν πτοήθηκε η Μαρία, που ανέκτησε άμεσα το προβάδισμα για το 6-5 και στη 2η απόπειρά της έκλεισε το ματς στο σερβίς της, στο 7-5, γράφοντας τον επίλογο με έναν ωραίο πόντο και smash στο φιλέ.
Η Σάκκαρη θα επιστρέψει σε τελικό μετά από 2,5 σχεδόν χρόνια, από το Indian Wells τον Μάρτιο του 2024, και θα διεκδικήσει τον 3ο τίτλο της καριέρας της (2-8).
Θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του δεύτερου ημιτελικού, ανάμεσα στην Μπάρμποα Κρεϊτσίκοβα και την Κλάρα Τάουσον.
Πηγή:www.tennisnews.gr
Κάνοντας ακόμα ένα φανταστικό παιχνίδι, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια όλων των εποχών, Νο.37 στον κόσμο τώρα, "εξουδετέρωσε" και την πολύ ταλαντούχα - μόλις 19χρονη Αλίνα Κοιρνέεβα (Νο.90), με 6-1, 7-5.
Ήταν, για μια ακόμα αναμέτρηση, επιβλητική η Μαρία και δεν άφησε πολλά περιθώρια αντίδρασης στη νεαρή Ρωσίδα, για να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Vanda Pharmaceuticlas Athens Open, που θα γίνει την Κυριακή (19/07) στις 20:00.
Η Σάκκαρη μπήκε πολύ καλά στο ματς και έκανε ένα αψεγάδιαστο 1ο σετ, κάνοντας δύο φορές break στο σερβίς της νεαρής Ρωσίδας και φτάνοντας πολύ γρήγορα στην κατάκτησή του με 6-1.
Λίγο το άγχος του να κλείσει το ματς, λίγο η αγωνιστική άνοδος της Κορνέεβα, στο 2ο σετ ταλαιπωρήθηκε περισσότερο, αλλά πήρε άριστα στη διαχείριση και στο να μην αφήσει το ματς να ξεφύγει μέσα από τα χέρια της.
Προηγήθηκε με break στο 3-2 και στο 5-4, αλλά η Κορνέεβα απάντησε δύο φορές και ισοφάρισε σε 3-3 και σε 5-5.
Δεν πτοήθηκε η Μαρία, που ανέκτησε άμεσα το προβάδισμα για το 6-5 και στη 2η απόπειρά της έκλεισε το ματς στο σερβίς της, στο 7-5, γράφοντας τον επίλογο με έναν ωραίο πόντο και smash στο φιλέ.
Η Σάκκαρη θα επιστρέψει σε τελικό μετά από 2,5 σχεδόν χρόνια, από το Indian Wells τον Μάρτιο του 2024, και θα διεκδικήσει τον 3ο τίτλο της καριέρας της (2-8).
Θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του δεύτερου ημιτελικού, ανάμεσα στην Μπάρμποα Κρεϊτσίκοβα και την Κλάρα Τάουσον.
Πηγή:www.tennisnews.gr
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