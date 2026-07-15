Αργεντίνικη τρέλα: Πάνω από 10.000 κόσμου στους δρόμους της Ατλάντα πριν τον ημιτελικό με την Αγγλία, δείτε βίντεο
SPORTS
Μουντιάλ Μουντιαλ 2026 Αργεντινή Ατλάντα

Αργεντίνικη τρέλα: Πάνω από 10.000 κόσμου στους δρόμους της Ατλάντα πριν τον ημιτελικό με την Αγγλία, δείτε βίντεο

Τα ξημερώματα της ημέρας του μεγάλου ματς για το Μουντιάλ 2026, οι οπαδοί της Αργεντινής έστησαν ένα απίθανο πάρτι στους δρόμους

Αργεντίνικη τρέλα: Πάνω από 10.000 κόσμου στους δρόμους της Ατλάντα πριν τον ημιτελικό με την Αγγλία, δείτε βίντεο
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Σαν ορχήστρα που κάνει... πρόβα τζενεράλε για την μεγάλη της παράσταση. Οι φίλοι της Αργεντινής έστησαν τα ξημερώματα της Τετάρτης ένα τεράστιο πάρτι στους δρόμους της Ατλάντα ενόψει του μεγάλου ημιτελικού για το Μουντιάλ 2026 (22:00) κόντρα στην Αγγλία. 

Όλοι λένε πως θα είναι ένας «τρελός» ημιτελικός ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία και Αμερικανοί πήραν τις πρώτες τους αποδείξεις. Όσοι βρίσκονται εκεί λένε ότι δεν τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτό που έγινε χθες βράδυ εκεί. Μπορεί να είναι, όπως όλοι ελπίζουν, η προτελευταία πίστα πριν τον μεγάλο τελικό, αλλά μπορεί και να είναι η τελευταία παράσταση του δικού του Θεού, του Λιονέλ Μέσι. 


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Τύμπανα και πανό ήταν όπου κι αν κοιτούσε κανείς, με την Ole να κάνει λόγο για πάνω από 10.000 Αργεντινούς στο σημείο αυτό. Μια τεράστια σημαία του Λέο Μέσι με τον Ντιέγκο Μαραντόνα κατεβαίνει από τη στέγη ενός κινέζικου εστιατορίου που προσφέρει Wi-Fi για μόλις 2,30 δολάρια. Μια ευκαιρία για τους οπαδούς χωρίς δεδομένα για ίντερνετ που πλησιάζουν: υπάρχουν μπαρ που ζητούν έως και 10 δολάρια.


Η Αστυνομία έχει κάνει πολύ έντονη την παρουσία της με περιμετρικές περιφράξεις και εξαντλητικούς έλεγχους που εμποδίζουν την εισροή ανεπιθύμητων στοιχείων, όπως οπαδούς αντίπαλων ομάδων.
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