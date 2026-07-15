Αργεντίνικη τρέλα: Πάνω από 10.000 κόσμου στους δρόμους της Ατλάντα πριν τον ημιτελικό με την Αγγλία, δείτε βίντεο
Τα ξημερώματα της ημέρας του μεγάλου ματς για το Μουντιάλ 2026, οι οπαδοί της Αργεντινής έστησαν ένα απίθανο πάρτι στους δρόμους
Όλοι λένε πως θα είναι ένας «τρελός» ημιτελικός ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία και Αμερικανοί πήραν τις πρώτες τους αποδείξεις. Όσοι βρίσκονται εκεί λένε ότι δεν τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτό που έγινε χθες βράδυ εκεί. Μπορεί να είναι, όπως όλοι ελπίζουν, η προτελευταία πίστα πριν τον μεγάλο τελικό, αλλά μπορεί και να είναι η τελευταία παράσταση του δικού του Θεού, του Λιονέλ Μέσι.
Argentina fans in Atlanta yesterday, getting warmed up ahead of their World Cup semi-final clash with England. 🏆🇦🇷 pic.twitter.com/mMWXLkZ1hJ— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) July 15, 2026
¡JUEGA ARGENTINA Y LA MANIJA ES TOTALLLL! 🙏🏻🏆— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 15, 2026
Los hinchas armaron un tremendo banderazo en Atlanta previo a la semi con Inglaterra.
¡Dale que hoy es con todo, Selección! 💪🏻🇦🇷
📹: @sariskleit#TNTSportsMundial pic.twitter.com/D32wJv5Hi4
¡JUEGA ARGENTINA Y LA MANIJA ES TOTALLLL! 🙏🏻🏆— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 15, 2026
Los hinchas armaron un tremendo banderazo en Atlanta previo a la semi con Inglaterra.
¡Dale que hoy es con todo, Selección! 💪🏻🇦🇷
📹: @sariskleit#TNTSportsMundial pic.twitter.com/D32wJv5Hi4
Τύμπανα και πανό ήταν όπου κι αν κοιτούσε κανείς, με την Ole να κάνει λόγο για πάνω από 10.000 Αργεντινούς στο σημείο αυτό. Μια τεράστια σημαία του Λέο Μέσι με τον Ντιέγκο Μαραντόνα κατεβαίνει από τη στέγη ενός κινέζικου εστιατορίου που προσφέρει Wi-Fi για μόλις 2,30 δολάρια. Μια ευκαιρία για τους οπαδούς χωρίς δεδομένα για ίντερνετ που πλησιάζουν: υπάρχουν μπαρ που ζητούν έως και 10 δολάρια.
Suena JI-JI-JI en el banderazo argentino y vos tipo...🎶🇦🇷— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 15, 2026
El pogo más grande del mundo se trslasdó a Atlanta en la previa del duelo ante Inglaterra.
📹: @sariskleit#TNTSportsMundial pic.twitter.com/CO2OKUZzk2
So many Argentina fans in Atlanta. They’ve taken over the underground area in downtown. Only seen a few England supporters so far pic.twitter.com/kfEXK5zPc0— Ed Aarons (@ed_aarons) July 15, 2026
¡LOCURA ARGENTINA EN EL BANDERAZO! 🗣️🇦🇷— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 14, 2026
Los hinchas de la selección ya coparon Atlanta y piden por la victoria en la semifinal ante Inglaterra.
📹: @sariskleit#TNTSportsMundial pic.twitter.com/yuBdWkAgjB
Η Αστυνομία έχει κάνει πολύ έντονη την παρουσία της με περιμετρικές περιφράξεις και εξαντλητικούς έλεγχους που εμποδίζουν την εισροή ανεπιθύμητων στοιχείων, όπως οπαδούς αντίπαλων ομάδων.
BANDERAZO ARGENTINO EN ATLANTA 🇦🇷@Quilmes_Cerveza 🍻 pic.twitter.com/lLygS7ybAp— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 15, 2026
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