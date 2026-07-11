Μουντιάλ 2026: Ο Κέιν επιβεβαίωσε τον αγώνα γκολφ με τον Τραμπ και αποθέωσε τον Αμερικάνο πρόεδρο
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Μουντιάλ 2026: Ο Κέιν επιβεβαίωσε τον αγώνα γκολφ με τον Τραμπ και αποθέωσε τον Αμερικάνο πρόεδρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αποκαλύψει πως είχε παίξει γκολφ μαζί με τον αρχηγό Αγγλίας και εκείνος το επιβεβαίωσε

Μουντιάλ 2026: Ο Κέιν επιβεβαίωσε τον αγώνα γκολφ με τον Τραμπ και αποθέωσε τον Αμερικάνο πρόεδρο
Ο Χάρι Κέιν και ο Ντόναλντ Τραμπ είχαν παίξει μια παρτίδα γκολφ, σε έναν αγώνα, που αν μη τι άλλο ήταν ξεχωριστός. 

Την αποκάλυψη είχε κάνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ και επιβεβαίωσε ο κάπτεν της εθνικής Αγγλίας στο Μουντιάλ. 

Ο Κέιν στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για τον αγώνα με τη Νορβηγία (00:00, ΕΡΤ1), χαρακτήρισε την εμπειρία σουρεαλιστική. 

Μάλιστα, τόνισε πως ο Ντόναλντ Τραμπ είναι εξαιρετικός γκολφέρ:  «Έπαιξα καλά για να είμαι ειλικρινής. Παίξαμε περίπου πριν από 18 μήνες, Με προσκάλεσε να παίξουμε όταν ήμουν στο Παλμ Μπιτς.

Ήταν σουρεάλ εμπειρία να τον γνωρίσω και να παίξουμε μαζί γκολφ.

Είναι καλός στο γκολφ για να είμαι ειλικρινής, μακάρι να μπορώ κι εγώ να παίζω έτσι όταν φτάσω στην ηλικία του. Ήταν μοναδική εμπειρία και είμαι ευγνώμων που με προκάλεσε να παίξουμε».

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