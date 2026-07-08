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Παναθηναϊκός: «Φέρνει αποχώρηση του Χουάντσο ο Γιαμπουσέλε; – Η ομάδα που περιμένει τον Ισπανό»
SPORTS

Παναθηναϊκός: «Φέρνει αποχώρηση του Χουάντσο ο Γιαμπουσέλε; – Η ομάδα που περιμένει τον Ισπανό»

Η αναμενόμενη άφιξη του Γκερσόν Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις στην Ισπανία, με δημοσιεύματα να συνδέουν την παρουσία του Γάλλου φόργουορντ στο «τριφύλλι» με το μέλλον του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

Παναθηναϊκός: «Φέρνει αποχώρηση του Χουάντσο ο Γιαμπουσέλε; – Η ομάδα που περιμένει τον Ισπανό»
Σύμφωνα με την «Marca», η απόκτηση του Γιαμπουσέλε θα μπορούσε να επηρεάσει τον ρόλο του διεθνούς Ισπανού φόργουορντ στην ομάδα και να ανοίξει σενάρια αποχώρησής του από την Αθήνα. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, η Ρεάλ Μαδρίτης παρακολουθεί την κατάσταση και εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί για την επιστροφή του παίκτη, τον οποίο γνωρίζει καλά από την προηγούμενη παρουσία του στον σύλλογο.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, πάντως, δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό για ακόμη μία σεζόν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ένδειξη από την πλευρά των «πράσινων» πως επιθυμούν την αποχώρησή του. Αντίθετα, ο Ισπανός έχει εκφράσει αρκετές φορές τη θετική του σχέση με την ομάδα και την Ελλάδα, τονίζοντας πως αισθάνεται σαν στο σπίτι του.

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