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Σύμπτωση ή νέα αφορμή για συζητήσεις; Αργεντινός διαιτητής στο Γαλλία – Μαρόκο μετά τον σάλο με τον Λετεσιέ
SPORTS

Σύμπτωση ή νέα αφορμή για συζητήσεις; Αργεντινός διαιτητής στο Γαλλία – Μαρόκο μετά τον σάλο με τον Λετεσιέ

Η απόφαση της FIFA να ορίσει αποκλειστικά Αργεντινούς διαιτητές στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις, όχι όμως και αντιδράσεις από την πλευρά των «Τρικολόρ»

Σύμπτωση ή νέα αφορμή για συζητήσεις; Αργεντινός διαιτητής στο Γαλλία – Μαρόκο μετά τον σάλο με τον Λετεσιέ
Ο Φακούντο Τέγιο θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης, έχοντας στο πλευρό του τους συμπατριώτες του Χουάν Πάμπλο Μπελάτι, Γκαμπριέλ Τσάντε και Ντάριο Ερέρα ως βοηθούς, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Κριστιάν Ναβάρο.

Πρόκειται για μια ασυνήθιστη επιλογή της FIFA, καθώς είναι η πρώτη φορά στο Μουντιάλ του 2026 που ολόκληρη η διαιτητική ομάδα ενός αγώνα προέρχεται από την ίδια χώρα.


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