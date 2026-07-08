Σύμπτωση ή νέα αφορμή για συζητήσεις; Αργεντινός διαιτητής στο Γαλλία – Μαρόκο μετά τον σάλο με τον Λετεσιέ

Η απόφαση της FIFA να ορίσει αποκλειστικά Αργεντινούς διαιτητές στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις, όχι όμως και αντιδράσεις από την πλευρά των «Τρικολόρ»