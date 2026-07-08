Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού στην Ολλανδία
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Αθλητικές μεταδόσεις Ολυμπιακός

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού στην Ολλανδία

Πρώτος αντίπαλος στη φετινή προετοιμασία του Ολυμπιακού η Ράκοβ από την Πολωνία

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού στην Ολλανδία
Το σημερινό πρόγραμμα αθλητικών μεταδόσεων είναι σαφώς πιο λιτό συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες, καθώς δεν υπάρχει κάποιος προγραμματισμένος αγώνας για το Παγκόσμιο Κύπελλο. 

Η δράση ξεκινάει στις 18:30 (ΕΡΤ Sports 2) με την Ισπανία να αναμετριέται με την Κροατία για τα ημιτελικά του Euro K19. Μία θέση στον μεγάλο τελικό θα διεκδικήσουν και η Ουκρανία με τη Γερμανία που θα τεθούν αντιμέτωπες στις 21:00 (ΕΡΤ Sports 2).

Τέλος σήμερα θα διεξαχθεί και το πρώτο φιλικό της σεζόν για τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα αντιμετωπίσει επί ολλανδικού εδάφους την πολωνική Ράκοβ. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 19:00, με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 1.

  • Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
  • Ισπανία - Κροατία (18:30, ΕΡΤ Sports 2)
  • Ολυμπιακός - Ράκοβ (19:00, Cosmote Sport 1)
  • Ουκρανία - Γερμανία (21:00, ΕΡΤ Sports 2)


Πηγή: gazzetta.gr

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