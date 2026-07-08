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Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού στην Ολλανδία
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού στην Ολλανδία
Πρώτος αντίπαλος στη φετινή προετοιμασία του Ολυμπιακού η Ράκοβ από την Πολωνία
Το σημερινό πρόγραμμα αθλητικών μεταδόσεων είναι σαφώς πιο λιτό συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες, καθώς δεν υπάρχει κάποιος προγραμματισμένος αγώνας για το Παγκόσμιο Κύπελλο.
Η δράση ξεκινάει στις 18:30 (ΕΡΤ Sports 2) με την Ισπανία να αναμετριέται με την Κροατία για τα ημιτελικά του Euro K19. Μία θέση στον μεγάλο τελικό θα διεκδικήσουν και η Ουκρανία με τη Γερμανία που θα τεθούν αντιμέτωπες στις 21:00 (ΕΡΤ Sports 2).
Τέλος σήμερα θα διεξαχθεί και το πρώτο φιλικό της σεζόν για τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα αντιμετωπίσει επί ολλανδικού εδάφους την πολωνική Ράκοβ. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 19:00, με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 1.
Πηγή: gazzetta.gr
Η δράση ξεκινάει στις 18:30 (ΕΡΤ Sports 2) με την Ισπανία να αναμετριέται με την Κροατία για τα ημιτελικά του Euro K19. Μία θέση στον μεγάλο τελικό θα διεκδικήσουν και η Ουκρανία με τη Γερμανία που θα τεθούν αντιμέτωπες στις 21:00 (ΕΡΤ Sports 2).
Τέλος σήμερα θα διεξαχθεί και το πρώτο φιλικό της σεζόν για τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα αντιμετωπίσει επί ολλανδικού εδάφους την πολωνική Ράκοβ. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 19:00, με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 1.
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
- Ισπανία - Κροατία (18:30, ΕΡΤ Sports 2)
- Ολυμπιακός - Ράκοβ (19:00, Cosmote Sport 1)
- Ουκρανία - Γερμανία (21:00, ΕΡΤ Sports 2)
Πηγή: gazzetta.gr
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