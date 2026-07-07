Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή επαναφέρει τη Ρωσία στον αθλητικό χάρτη με φόντο τους Ολυμπιακούς του 2028
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Ρωσία Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή Ολυμπιακοί Αγώνες

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή επαναφέρει τη Ρωσία στον αθλητικό χάρτη με φόντο τους Ολυμπιακούς του 2028

Για πρώτη φορά από το 2023, ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή των Ρώσων αθλητών σε όλες τις διεθνείς διοργανώσεις, σε όλα τα σπορ

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή επαναφέρει τη Ρωσία στον αθλητικό χάρτη με φόντο τους Ολυμπιακούς του 2028
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Η Ρωσία είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στο διεθνές στερέωμα σε όλα τα σπορ. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται η απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής να άρει τους περιορισμούς προς τη Ρωσική Ολυμπιακή Επιτροπή. 

Με ανακοίνωση της η ΔΟΕ έκανε γνωστό, πως το εκτελεστικό της συμβούλιο, αποφάσισε να τερματίσει προσωρινά τον αποκλεισμό. Απόφαση, που ισχύει από το 2023. 

Ακόμα είναι νωρίς για να θεωρείται σίγουρο πως η Ρωσία θα μπορέσει να συμμετάσχει κανονικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Με τη σημαία δηλαδή και τον εθνικό της ύμνο. 

Ήδη πάντως δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν πως αυτή η απόφαση ανοίγει το δρόμο και για ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όλα τα ομαδικά σπορ.

Να επιστρέψουν δηλαδή και οι ομάδες από τη Ρωσία στις διεθνείς διοργανώσεις (Champions League, Euroleague κ.ά.). 

Όπως είναι γνωστό σε κάποια αθλήματα (π.χ. τένις), οι αθλητές από τη χώρα αγωνίζονται ως «ουδέτεροι». Δε φέρουν δηλαδή τη σημαία, ούτε ακούν τον εθνικό τους ύμνο σε περίπτωση επιτυχίας. 


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