Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή επαναφέρει τη Ρωσία στον αθλητικό χάρτη με φόντο τους Ολυμπιακούς του 2028

Για πρώτη φορά από το 2023, ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή των Ρώσων αθλητών σε όλες τις διεθνείς διοργανώσεις, σε όλα τα σπορ