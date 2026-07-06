Τέλος από την Εθνική Βραζιλίας ο Νεϊμάρ: Αποχώρησε με δάκρυα μετά τον αποκλεισμό στους «16» του Μουντιάλ, δείτε βίντεο
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Νεϊμάρ Εθνική Βραζιλίας Μουντιάλ 2026

Τέλος από την Εθνική Βραζιλίας ο Νεϊμάρ: Αποχώρησε με δάκρυα μετά τον αποκλεισμό στους «16» του Μουντιάλ, δείτε βίντεο

Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της «Σελεσάο»  είπε το «αντίο» μετά την ήττα από τη Νορβηγία - «Όλα ξεκίνησαν εδώ, στο MetLife Stadium, και εδώ ολοκληρώνονται»

Τέλος από την Εθνική Βραζιλίας ο Νεϊμάρ: Αποχώρησε με δάκρυα μετά τον αποκλεισμό στους «16» του Μουντιάλ, δείτε βίντεο
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Λίγη ώρα μετά τον αποκλεισμό σοκ της Βραζιλίας στη φάση των «16» του Μουντιάλ από τη Νορβηγία, οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά τη «Σελεσάο» ήταν ραγδαίες.

Μέσα σε πάρα πολύ βαρύ κλίμα κι έχοντας ξεσπάσει σε κλάματα δευτερόλεπτα μετά τον αγώνα με τους Σκανδιβανούς, ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Βραζιλίας!



Ο 34χρονος αστέρας εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος στις δηλώσεις του, τονίζοντας πως ο κύκλος του στη «Σελεσάο» έκλεισε οριστικά. «Προσπάθησα. Πραγματικά προσπάθησα. Όλα ξεκίνησαν εδώ, στο MetLife Stadium, και εδώ ολοκληρώνονται. Τώρα όλα τελείωσαν», δήλωσε ο Νεϊμάρ.

Με αυτά τα λόγια, ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ επιβεβαίωσε πως δεν θα φορέσει ξανά τη φανέλα της εθνικής ομάδας, βάζοντας τέλος σε μια σπουδαία διεθνή καριέρα που σημάδεψε το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο.



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Στο Νιου Τζέρσει ο σπουδαίος Βραζιλιάνος άσος και κορυφαίος σκόρερ στα χρονικά της Βραζιλίας αποφάσισε να πει το «αντίο» του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του. Φόρεσε τη φανέλα της εθνικής 130 φορές με απολογισμό 80 γκολ (2ος είναι ο Πελέ με 77 γκολ και 3ος ο Ρονάλντο Ναζάριο με 62 γκολ)!

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