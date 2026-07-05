Mε περισσότερους από 3.000 εργαζόμενους σε Ελλάδα και εξωτερικό, η εταιρεία αποτυπώνει στην πράξη τη δυναμική της σύγχρονης ελληνικής εξωστρέφειας
Εθνική μπάσκετ: Ο νέος όμιλος της στο δρόμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027
Εθνική μπάσκετ: Ο νέος όμιλος της στο δρόμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027
Η Ελλάδα με ρεκόρ 3-3 στον ίδιο όμιλο με την Ισπανία, την Γεωργία, την Ουκρανία, το Μαυροβούνιο και την Πορτογαλία
Η Ελλάδα ηττήθηκε από την Πορτογαλία και προκρίθηκε με ρεκόρ 3-3 στον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.
Εκεί θα ενταχθεί σε όμιλο με έξι ομάδες, όπου θα παίξει δύο αγώνες (εντός και εκτός έδρας). Οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα στο δεύτερη φάση των προκριματικών είναι: Ισπανία, Γεωργία, Ουκρανία.
Μάλιστα η Εθνική θα «κουβαλάει» όλα τα αποτελέσματα από τον πρώτο γύρο των προκριματικών , πράγμα που σημαίνει θα δυσκολέψει η υπόθεση πρόκριση, αφού η Ισπανία έχει ρεκόρ 5-1, η Ουκρανία 4-2 και η Γεωργία 3-3.
Στον ίδιο όμιλο θα είναι και το το Μαυροβούνιο με ρεκόρ 3-2 και η Πορτογαλία με ρεκόρ 3-3. Στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα προκριθούν οι τρεις πρώτες του ομίλου.
Οι αγώνες στο πρώτο παράθυρο θα διεξαχθούν στις 27-28 και 30-31 Αυγούστου, στο δεύτερο στις 26-27 και 30-31 Νοεμβρίου και στο τρίτο τον Φεβρουάριο (25-26 και 28/2-1/3).
Εκεί θα ενταχθεί σε όμιλο με έξι ομάδες, όπου θα παίξει δύο αγώνες (εντός και εκτός έδρας). Οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα στο δεύτερη φάση των προκριματικών είναι: Ισπανία, Γεωργία, Ουκρανία.
Μάλιστα η Εθνική θα «κουβαλάει» όλα τα αποτελέσματα από τον πρώτο γύρο των προκριματικών , πράγμα που σημαίνει θα δυσκολέψει η υπόθεση πρόκριση, αφού η Ισπανία έχει ρεκόρ 5-1, η Ουκρανία 4-2 και η Γεωργία 3-3.
Στον ίδιο όμιλο θα είναι και το το Μαυροβούνιο με ρεκόρ 3-2 και η Πορτογαλία με ρεκόρ 3-3. Στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα προκριθούν οι τρεις πρώτες του ομίλου.
Οι αγώνες στο πρώτο παράθυρο θα διεξαχθούν στις 27-28 και 30-31 Αυγούστου, στο δεύτερο στις 26-27 και 30-31 Νοεμβρίου και στο τρίτο τον Φεβρουάριο (25-26 και 28/2-1/3).
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα