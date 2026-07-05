Εθνική μπάσκετ: Ο νέος όμιλος της στο δρόμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027
SPORTS
Εθνική Μπάσκετ Βασίλης Σπανούλης

Εθνική μπάσκετ: Ο νέος όμιλος της στο δρόμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027

Η Ελλάδα με ρεκόρ 3-3 στον ίδιο όμιλο με την Ισπανία, την Γεωργία, την Ουκρανία, το Μαυροβούνιο και την Πορτογαλία

Εθνική μπάσκετ: Ο νέος όμιλος της στο δρόμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027
14 ΣΧΟΛΙΑ
Η Ελλάδα ηττήθηκε από την Πορτογαλία και προκρίθηκε με ρεκόρ 3-3 στον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. 

Εκεί θα ενταχθεί σε όμιλο με έξι ομάδες, όπου θα παίξει δύο αγώνες (εντός και εκτός έδρας). Οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα στο δεύτερη φάση των προκριματικών είναι: Ισπανία, Γεωργία, Ουκρανία.

Μάλιστα η Εθνική θα «κουβαλάει» όλα τα αποτελέσματα από τον πρώτο γύρο των προκριματικών , πράγμα που σημαίνει θα δυσκολέψει η υπόθεση πρόκριση, αφού η Ισπανία έχει ρεκόρ 5-1, η Ουκρανία 4-2 και η Γεωργία 3-3.

Στον ίδιο όμιλο θα είναι και το το Μαυροβούνιο με ρεκόρ 3-2 και η Πορτογαλία με ρεκόρ 3-3. Στην τελική φάση του Παγκοσμίου  Κυπέλλου θα προκριθούν οι τρεις πρώτες του ομίλου.

Οι αγώνες στο πρώτο παράθυρο θα διεξαχθούν στις 27-28 και 30-31 Αυγούστου, στο δεύτερο στις 26-27 και 30-31 Νοεμβρίου και στο τρίτο τον  Φεβρουάριο  (25-26 και 28/2-1/3).
14 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Παντού» του Ομίλου HHG ταξίδεψε στη Λήμνο

Το ΥΓΕΙΑ θα αναλάβει δωρεάν την παρακολούθηση και φροντίδα ασθενών, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τον διαχρονικό κοινωνικό του ρόλο και τη δέσμευσή του στην ισότιμη πρόσβαση στην υγεία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης