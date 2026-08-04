Η ιδέα που γεννήθηκε σε μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση και άλλαξε για πάντα τον τρόπο που πίνουμε καφέ.
Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου
Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου
Στο σημείο επιχείρησαν 30 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 8 οχήματα και τρία αεροσκάφη
Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου, στον Δήμο Βόλου.
Η φωτιά έκαιγε σε καλλιέργειες και δασική έκταση, σε μικρή απόσταση από τον οικισμό. Στο σημείο επιχείρησαν 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούσαν ρίψεις τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
Δείτε βίντεο από το σημείο
Η φωτιά έκαιγε σε καλλιέργειες και δασική έκταση, σε μικρή απόσταση από τον οικισμό. Στο σημείο επιχείρησαν 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούσαν ρίψεις τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
Δείτε βίντεο από το σημείο
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