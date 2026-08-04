Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Πήλιο

Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου

Στο σημείο επιχείρησαν 30 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 8 οχήματα και τρία αεροσκάφη

Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ
Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου, στον Δήμο Βόλου.

Η φωτιά έκαιγε σε καλλιέργειες και δασική έκταση, σε μικρή απόσταση από τον οικισμό. Στο σημείο επιχείρησαν 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούσαν ρίψεις τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Δείτε βίντεο από το σημείο 

UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Όταν η Ίμπιζα γίνεται μια ανεπανάληπτη εμπειρία

Καθηλωτικές εμπειρίες σε έναν εμβληματικό προορισμό που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά και επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν την ψυχαγωγία και την απόλαυση, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα μέλη της κοινότητας του Ploom*.

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης