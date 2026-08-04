Η ιδέα που γεννήθηκε σε μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση και άλλαξε για πάντα τον τρόπο που πίνουμε καφέ.
Ράγισαν καρδιές οι εγγονές του Γιάννη Βαρβιτσιώτη: Παππού μας λείπεις πολύ, σε ευχαριστούμε για την αγάπη και το παράδειγμά σου
Ράγισαν καρδιές οι εγγονές του Γιάννη Βαρβιτσιώτη: Παππού μας λείπεις πολύ, σε ευχαριστούμε για την αγάπη και το παράδειγμά σου
Όπως είπαν με τη συγκίνηση και τα δάκρυα να διακόπτουν τον λόγο τους, «για εμάς ήταν πάνω από όλα ο παππούς μας
Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στην κηδεία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη όταν τον αποχαιρέτησαν τρεις από τις εγγονές του, Σοφία, Πηνελόπη και Νεφέλη.
Όπως είπαν με τη συγκίνηση και τα δάκρυα να διακόπτουν τον λόγο τους, «για εμάς ήταν πάνω από όλα ο παππούς μας και τα λόγια εκφράζουν και τις τρεις μας. Από τον παππού δεν έμαθα από τα λόγια αλλά έμαθα από το παράδειγμά του. Η ακεραιότητα, η εντιμότητα η ηθική ήταν στάση ζωής που εφάρμοζες σε κάθε στιγμή».
«Για τον παππού μου οι κανόνες είχαν αξία γιατί αποκαλύπτουν ποιος είσαι όταν δεν κοιτάζει κανείς. Τότε μου φαινόταν υπερβολικό αλλά τότε δεν μου μάθαινε μόνο ένα παιχνίδι αλλά μια στάση εγγονής» συνέχισαν.
«Μας έλεγες ότι η εμπιστοσύνη κερδίζεται από πράξεις και όχι από λόγια. Παππού μου λείπεις πολύ αλλά θα σε βρίσκω σε κάθε απόφαση. Σε ευχαριστώ για την αγάπη και το παράδειγμα και την τεράστια παρακαταθήκη. Είναι τιμή που είμαι εγγονή σου» κατέληξαν οι εγγονές του Γιάννη Βαρβιτσιώτη.
Όπως είπαν με τη συγκίνηση και τα δάκρυα να διακόπτουν τον λόγο τους, «για εμάς ήταν πάνω από όλα ο παππούς μας και τα λόγια εκφράζουν και τις τρεις μας. Από τον παππού δεν έμαθα από τα λόγια αλλά έμαθα από το παράδειγμά του. Η ακεραιότητα, η εντιμότητα η ηθική ήταν στάση ζωής που εφάρμοζες σε κάθε στιγμή».
«Για τον παππού μου οι κανόνες είχαν αξία γιατί αποκαλύπτουν ποιος είσαι όταν δεν κοιτάζει κανείς. Τότε μου φαινόταν υπερβολικό αλλά τότε δεν μου μάθαινε μόνο ένα παιχνίδι αλλά μια στάση εγγονής» συνέχισαν.
«Μας έλεγες ότι η εμπιστοσύνη κερδίζεται από πράξεις και όχι από λόγια. Παππού μου λείπεις πολύ αλλά θα σε βρίσκω σε κάθε απόφαση. Σε ευχαριστώ για την αγάπη και το παράδειγμα και την τεράστια παρακαταθήκη. Είναι τιμή που είμαι εγγονή σου» κατέληξαν οι εγγονές του Γιάννη Βαρβιτσιώτη.
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