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Τέλος και επίσημα από τη Βαλένθια ο Πέδρο Μαρτίνεθ, αναλαμβάνει τη Ρεάλ Μαδρίτης
Τέλος και επίσημα από τη Βαλένθια ο Πέδρο Μαρτίνεθ, αναλαμβάνει τη Ρεάλ Μαδρίτης
Η Βαλένθια ανακοίνωσε επίσημα τη λύση της συνεργασίας της με τον Πέδρο Μαρτίνεθ και θα εισπράξει 1 εκατ. ευρώ
Τέλος και επίσημα από τη Βαλένθια ο Πέδρο Μαρτίνεθ.
Ο έμπειρος Ισπανός τεχνικός που οδήγησε την Βαλένθια στο Final-4 της Euroleague αλλά και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της χώρας του θα συνεχίσει στη Ρεάλ Μαδρίτης αφού θα πληρωθεί η ρήτρα αποδέσμευσης του 1 εκατ. ευρώ.
Η ανακοίνωση της Βαλένθια
«Ο προπονητής Πέδρο Μαρτίνεθ άσκησε τη ρήτρα αποδέσμευσης που περιλαμβάνεται στο συμβόλαιό του, η οποία του επέτρεψε να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβασή του με τη Βαλένθια.
Ως αποτέλεσμα, δεν αποτελεί πλέον μέλος του συλλόγου και θα παραιτηθεί από τη θέση του προπονητή της ανδρικής μας ομάδας. Στις 25 Μαρτίου 2026, ο Καταλανός προπονητής είχε επεκτείνει το συμβόλαιό του με τη Βαλένθια μέχρι το τέλος της σεζόν 2027/28.
Ο σύλλογος θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Πέδρο για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά του καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της δεύτερης θητείας του ως προπονητή της Βαλένθια.
Μετά από μια πρώτη θητεία μεταξύ 2015 και 2017, κατά τη διάρκεια της οποίας οδήγησε την ομάδα στον τίτλο της Liga Endesa το 2017, ο Πέδρο Μαρτίνεθ επέστρεψε το καλοκαίρι του 2024 για μια δεύτερη θητεία που διήρκεσε και πάλι δύο σεζόν.
Αποχωρεί ως ο πρώτος προπονητής στην ιστορία της ανδρικής ομάδας της Βαλένθια που κατέκτησε πολλαπλούς τίτλους και ως ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της ομάδας, προσθέτοντας δύο ακόμη τρόπαια σε εκείνο το πρώτο πρωτάθλημα της Liga Endesa: τη Supercopa Endesa του 2025 και τον τίτλο της Liga Endesa της περιόδου 2025/26.
Ο Πέδρο Μαρτίνεθ αποχωρεί από τη Βαλένθια ως ο προπονητής με τους περισσότερους αγώνες (282) και νίκες (207) στην ιστορία του συλλόγου. Κατέχει επίσης το ρεκόρ για τις περισσότερες συμμετοχές τόσο στη Liga Endesa (168) όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (105)».
Ο έμπειρος Ισπανός τεχνικός που οδήγησε την Βαλένθια στο Final-4 της Euroleague αλλά και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της χώρας του θα συνεχίσει στη Ρεάλ Μαδρίτης αφού θα πληρωθεί η ρήτρα αποδέσμευσης του 1 εκατ. ευρώ.
Η ανακοίνωση της Βαλένθια
«Ο προπονητής Πέδρο Μαρτίνεθ άσκησε τη ρήτρα αποδέσμευσης που περιλαμβάνεται στο συμβόλαιό του, η οποία του επέτρεψε να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβασή του με τη Βαλένθια.
Ως αποτέλεσμα, δεν αποτελεί πλέον μέλος του συλλόγου και θα παραιτηθεί από τη θέση του προπονητή της ανδρικής μας ομάδας. Στις 25 Μαρτίου 2026, ο Καταλανός προπονητής είχε επεκτείνει το συμβόλαιό του με τη Βαλένθια μέχρι το τέλος της σεζόν 2027/28.
Ο σύλλογος θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Πέδρο για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά του καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της δεύτερης θητείας του ως προπονητή της Βαλένθια.
Μετά από μια πρώτη θητεία μεταξύ 2015 και 2017, κατά τη διάρκεια της οποίας οδήγησε την ομάδα στον τίτλο της Liga Endesa το 2017, ο Πέδρο Μαρτίνεθ επέστρεψε το καλοκαίρι του 2024 για μια δεύτερη θητεία που διήρκεσε και πάλι δύο σεζόν.
Αποχωρεί ως ο πρώτος προπονητής στην ιστορία της ανδρικής ομάδας της Βαλένθια που κατέκτησε πολλαπλούς τίτλους και ως ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της ομάδας, προσθέτοντας δύο ακόμη τρόπαια σε εκείνο το πρώτο πρωτάθλημα της Liga Endesa: τη Supercopa Endesa του 2025 και τον τίτλο της Liga Endesa της περιόδου 2025/26.
Ο Πέδρο Μαρτίνεθ αποχωρεί από τη Βαλένθια ως ο προπονητής με τους περισσότερους αγώνες (282) και νίκες (207) στην ιστορία του συλλόγου. Κατέχει επίσης το ρεκόρ για τις περισσότερες συμμετοχές τόσο στη Liga Endesa (168) όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (105)».
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