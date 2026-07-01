Παναθηναϊκός-Χέλμοντ 4-0: Βασικές αρχές παρούσες κι εύκολη νίκη με σούπερ Αντίνο, δείτε τα γκολ

Στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός έχοντας αλλάξει κατά τα 9/11 την ενδεκάδα του, ανέβασε την απόδοσή του μετά το 60'. Στο 67' ο Ταμπόρδα μετά από... χορευτικό μέσα στην περιοχή σούταρε άουτ και στο 73' ήρθε το τρίτο γκολ με ωραίο σουτ εκτός περιοχής του Αντίνο.Ο Αργεντινός εξτρέμ ήταν καλός και απείλησε εκ νέου στο 78' με τον αντίπαλο κίπερ να απομακρύνει τον κίνδυνο. Τελικά με πολύ ωραίο σουτ βρήκε και δεύτερο προσωπικό στο 84, διαμορφώνοντας το 4-0.Ο Καμαρά, ο Τσάβες και ο Τσάπρας έκαναν το ανεπίσημο ντεμπούτο τους. Ο πρώτος ξεχώρισε για την απλότητα των κινήσεών του και τον τρόπο που διάβαζε τις καταστάσεις στη μεσαία γραμμή, ο Αργεντινός κίπερ είχε μια εύκολη επέμβαση ενώ ο Έλληνας μπακ ήταν θετικός.