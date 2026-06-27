Με μια στρατηγική επένδυση στις δραστικές πρώτες ύλες, η DEMO ξαναγράφει το μέλλον της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας.
Κολύμβηση: Φοβερό παγκόσμιο ρεκόρ από την Στεενμπέργκεν στα 100μ ελεύθερο, βίντεο
Κολύμβηση: Φοβερό παγκόσμιο ρεκόρ από την Στεενμπέργκεν στα 100μ ελεύθερο, βίντεο
Η Μάριτ Στεενμπέργκεν κατέρριψε στη Ρώμη το ρεκόρ της Σάρα Σιέστρεμ το οποίο κρατούσε από το 2017
Μετά την... προειδοποιητική βολή στο Mare Nostrum, τον περασμένο μήνα, η Μάριτ Στεενμπέργκεν έριξε σήμερα τη... βόμβα, καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ στα 100μ. ελεύθερο.
Αγωνιζόμενη στον τελικό του μίτινγκ "Sette Colli", στη Ρώμη, η Ολλανδή κολυμβήτρια σημείωσε χρόνο 51.68 και "έσβησε" από τα βιβλία των ρεκόρ το 51.71 της Σουηδής, Σάρα Σιέστρεμ, το οποίο κρατούσε από τις 23 Ιουλίου 2017 και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης.
Αγωνιζόμενη στον τελικό του μίτινγκ "Sette Colli", στη Ρώμη, η Ολλανδή κολυμβήτρια σημείωσε χρόνο 51.68 και "έσβησε" από τα βιβλία των ρεκόρ το 51.71 της Σουηδής, Σάρα Σιέστρεμ, το οποίο κρατούσε από τις 23 Ιουλίου 2017 και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης.
June 27, 2026Τον Μάιο, η Στεενμπέργκεν είχε κολυμπήσει δύο φορές μέσα σε λίγες ημέρες κάτω από τα 52 δευτερόλεπτα (κάτι που ως τότε είχαν κάνει μόνο δύο αθλήτριες στην ιστορία), κάνοντας 51.86 και 51.97 στα μίτινγκ της σειράς Mare Nostrum, στο Κανέ-Αν-Ρουσιγιόν της Γαλλίας και στη Βαρκελώνη αντίστοιχα.
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