Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
«O Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν βρίσκεται στο Ιράν», λέει ισραηλινή πηγή: Ποιος φέρεται να γράφει τα μηνύματά του
«O Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν βρίσκεται στο Ιράν», λέει ισραηλινή πηγή: Ποιος φέρεται να γράφει τα μηνύματά του
Ενα από αυτά τα γραπτά μηνύματα αναμεταδόθηκε χθες από την ιρανική τηλεόραση και απειλούσε ότι η Τεχεράνη θα δώσει ένα αξέχαστο μάθημα στις ΗΠΑ
Νέα ερωτήματα για την κατάσταση στο εσωτερικό του Ιράν προκαλούν πληροφορίες που μετέδωσε το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Hadath, επικαλούμενο ισραηλινή πηγή ασφαλείας, σύμφωνα με τις οποίες ο νέος ανώτατος ηγέτης της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεν βρίσκεται πλέον στο ιρανικό έδαφος.
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος ανέλαβε την ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά τον θάνατο του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, στα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου, δεν έχει πραγματοποιήσει καμία δημόσια εμφάνιση από την ανάληψη των καθηκόντων του. Μέχρι σήμερα έχει επικοινωνήσει μόνο μέσω γραπτών ανακοινώσεων.
Υπενθυμίζεται ότι ένα από αυτά τα γραπτά μηνύματα αναμεταδόθηκε χθες από την κρατική τηλεόραση της χώρας. «Τώρα που ο Aμερικανός εχθρός επιδιώκει» να ξαναρχίσει τον «πόλεμο (…) πρέπει να ξέρει ότι το αγαπητό ιρανικό έθνος και το μέτωπο της αντίστασης έχουν να του δώσουν αξέχαστα μαθήματα», διεμήνυσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν. Οι «επανειλημμένες παραβιάσεις» του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, της καταρχήν συμφωνίας που υπογράφτηκε από τους προέδρους των δυο κρατών τη 17η Ιουνίου, κι είχε σκοπό να σιγήσουν τα όπλα, από αμερικανικής πλευράς, «έδειξαν για ακόμη μια φορά ότι η υπογραφή του Aμερικανού προέδρου δεν έχει καμιά αξία», έκρινε.
Η ίδια ισραηλινή πηγή υποστηρίζει ότι τα μηνύματα που αποδίδονται στον νέο ανώτατο ηγέτη δεν συντάσσονται από τον ίδιο, αλλά από τον νέο επικεφαλής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), Αχμάντ Βαχιντί, καθώς και από άλλα υψηλόβαθμα στελέχη του σώματος.
Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με το Al-Hadath, η ισραηλινή πηγή εκτιμά ότι οι εσωτερικές διαφωνίες στο Ιράν έχουν λάβει ιδιαίτερα μεγάλες διαστάσεις, σε βαθμό που «απειλούν την ίδια την ύπαρξη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης».
Η ίδια πηγή υποστηρίζει ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή του Ισραήλ σε ενδεχόμενα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, ακόμη και στην περίπτωση που η Τεχεράνη εξαπολύσει επίθεση εναντίον του Ισραήλ.
Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές ούτε υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη τοποθέτηση από την Τεχεράνη, την Ουάσιγκτον ή το Ισραήλ.
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος ανέλαβε την ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά τον θάνατο του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, στα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου, δεν έχει πραγματοποιήσει καμία δημόσια εμφάνιση από την ανάληψη των καθηκόντων του. Μέχρι σήμερα έχει επικοινωνήσει μόνο μέσω γραπτών ανακοινώσεων.
Υπενθυμίζεται ότι ένα από αυτά τα γραπτά μηνύματα αναμεταδόθηκε χθες από την κρατική τηλεόραση της χώρας. «Τώρα που ο Aμερικανός εχθρός επιδιώκει» να ξαναρχίσει τον «πόλεμο (…) πρέπει να ξέρει ότι το αγαπητό ιρανικό έθνος και το μέτωπο της αντίστασης έχουν να του δώσουν αξέχαστα μαθήματα», διεμήνυσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν. Οι «επανειλημμένες παραβιάσεις» του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, της καταρχήν συμφωνίας που υπογράφτηκε από τους προέδρους των δυο κρατών τη 17η Ιουνίου, κι είχε σκοπό να σιγήσουν τα όπλα, από αμερικανικής πλευράς, «έδειξαν για ακόμη μια φορά ότι η υπογραφή του Aμερικανού προέδρου δεν έχει καμιά αξία», έκρινε.
Η ίδια ισραηλινή πηγή υποστηρίζει ότι τα μηνύματα που αποδίδονται στον νέο ανώτατο ηγέτη δεν συντάσσονται από τον ίδιο, αλλά από τον νέο επικεφαλής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), Αχμάντ Βαχιντί, καθώς και από άλλα υψηλόβαθμα στελέχη του σώματος.
Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με το Al-Hadath, η ισραηλινή πηγή εκτιμά ότι οι εσωτερικές διαφωνίες στο Ιράν έχουν λάβει ιδιαίτερα μεγάλες διαστάσεις, σε βαθμό που «απειλούν την ίδια την ύπαρξη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης».
Η ίδια πηγή υποστηρίζει ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή του Ισραήλ σε ενδεχόμενα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, ακόμη και στην περίπτωση που η Τεχεράνη εξαπολύσει επίθεση εναντίον του Ισραήλ.
Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές ούτε υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη τοποθέτηση από την Τεχεράνη, την Ουάσιγκτον ή το Ισραήλ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα