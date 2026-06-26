Santorini Experience 2026, ο αγώνας που ξεκινά μέσα από το ηφαίστειο

Η διαδρομή προσφέρει μια μοναδική εμπειρία συμμετοχής, με εκπλήξεις και ξεχωριστές στιγμές σε κάθε σταθμό, μέσα σε ένα περιβάλλον με ιδιαίτερο φυσικό αλλά και πολιτιστικό ενδιαφέρον.Ο θεσμός επιστρέφει πιο ισχυρός από ποτέ, έπειτα από τις πρόσφατες μεγάλες διακρίσεις που επιβεβαιώνουν τη διεθνή του εμβέλεια.Η περσινή διοργάνωση αναδείχθηκε σε απόλυτο κυρίαρχο των φετινών βραβεύσεων, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της υπεροχή. Συγκεκριμένα, στατο event απέσπασε, ξεχωρίζοντας στις εξής κατηγορίες:στις κατηγορίες:για τη συνεργασία με τους Los Angeles Chargers και τη Stoiximan,για τη συνεργασία με τη Mieleστις κατηγορίες:για τη συνεργασία με τηΤην ίδια στιγμή, στα, το Santorini Experience επισφράγισε την επιτυχία του αποσπώντας:στην κατηγορίαστην κατηγορίαΤα Tourism Awards αποτελούν τη σημαντικότερη βράβευση του ελληνικού τουριστικού κλάδου, με διαγωνιζόμενους που περιλαμβάνουν τα κορυφαία ξενοδοχεία, τους μεγαλύτερους τουριστικούς οργανισμούς και τις πιο δυναμικές επιχειρήσεις της χώρας. Η διάκριση ενός αθλητικού event ανάμεσά τους, με Gold βραβείο στην κατηγορία της ολοκληρωμένης καμπάνιας, επιβεβαιώνει τη μοναδική θέση που έχει κατακτήσει το Santorini Experience ως κορυφαίος πρεσβευτής του τουριστικού προορισμού της Σαντορίνης.Με αυτή την πολύτιμη παρακαταθήκη, ο Δήμος Θήρας, το Τμήμα Αθλητισμού & Πολιτισμού και η ActiveMedia Group προσκαλούν επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές από όλο τον κόσμο να γίνουν μέρος του επόμενου κεφαλαίου, αγωνιζόμενοι στο πανέμορφο και ειδυλλιακό τοπίο της Σαντορίνης.Οι εγγραφές και η διάθεση των εισιτηρίων γίνεται μέσω του more.com.