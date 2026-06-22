Παναθηναϊκός: Πώς ο Πένια έφτασε κοντά στο να γίνει συμπαίκτης του Δουβίκα – Τι μπλόκαρε τη μεταγραφή
SPORTS

Παναθηναϊκός: Πώς ο Πένια έφτασε κοντά στο να γίνει συμπαίκτης του Δουβίκα – Τι μπλόκαρε τη μεταγραφή

Λίγους μήνες πριν ετοιμάσει βαλίτσες για την Αθήνα για να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ο Ινιάκι Πένια βρέθηκε πολύ κοντά σε μία εντελώς διαφορετική ποδοσφαιρική διαδρομή

Παναθηναϊκός: Πώς ο Πένια έφτασε κοντά στο να γίνει συμπαίκτης του Δουβίκα – Τι μπλόκαρε τη μεταγραφή
Ο Ισπανός τερματοφύλακας από το Αλικάντε, ο οποίος πλέον αποτελεί τον εκλεκτό των «πράσινων» για τη θέση κάτω από τα δοκάρια, είχε φτάσει πριν από περίπου δέκα μήνες και συγκεκριμένα στις αρχές του περασμένου Αυγούστου, ένα βήμα από το να «μετακομίσει» στην Κόμο, εκεί όπου θα συναντούσε τον Τάσο Δουβίκα.

Το όνομα του Ινιάκι Πένια είχε βρεθεί ψηλά στη λίστα της ιταλικής ομάδας, με τον Σεσκ Φάμπρεγας να αναζητά έναν τερματοφύλακα που θα μπορούσε να προσφέρει ποιότητα και ασφάλεια κάτω από τα δοκάρια. Οι Ιταλοί είχαν εξετάσει σοβαρά την περίπτωσή του, θεωρώντας πως ο πορτιέρε της Μπαρτσελόνα αποτελούσε την ιδανική λύση για το νέο πρότζεκτ της ομάδας.

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