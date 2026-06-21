Με επενδύσεις σε πλοία, υποδομές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών, η MINOAN LINES ενισχύει τη στρατηγική της κατεύθυνση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.
Ρεάλ Μαδρίτης: «Σκούπα» του Μουρίνιο – Αυτοί φεύγουν άμεσα
Ρεάλ Μαδρίτης: «Σκούπα» του Μουρίνιο – Αυτοί φεύγουν άμεσα
Εδώ και αρκετές πλέον ημέρες είναι γνωστό πως ο Ζοσέ Μουρίνιο αποτελεί τον νέο προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Πορτογάλος τεχνικός επέστρεψε στους «Μερένχες» με μοναδικό στόχο να τους οδηγήσει ξανά στην κορυφή Ισπανίας και Ευρώπης μετά την τελευταία κακή τους σεζόν.
Ο «special one» έχει πιάσει δουλειά για τα καλά παρόλο που το παγκόσμιο ποδόσφαιρο κινείται σε ρυθμούς Μουντιάλ και αρχίζει να διαμορφώνει το ιδανικό ρόστερ για τον ίδιο.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό, μάλιστα, ανάμεσα σε αυτό ο ίδιος φέρεται να μην επιθυμεί να έχει τους δύο Γάλλους χάφ της Ρεάλ. Ο λόγος για του Καμαβινγκά και Τσουμενί οι οποίοι φέρεται να έχουν μπει στο… σφυρί από τη Ρεάλ.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr/
Ο «special one» έχει πιάσει δουλειά για τα καλά παρόλο που το παγκόσμιο ποδόσφαιρο κινείται σε ρυθμούς Μουντιάλ και αρχίζει να διαμορφώνει το ιδανικό ρόστερ για τον ίδιο.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό, μάλιστα, ανάμεσα σε αυτό ο ίδιος φέρεται να μην επιθυμεί να έχει τους δύο Γάλλους χάφ της Ρεάλ. Ο λόγος για του Καμαβινγκά και Τσουμενί οι οποίοι φέρεται να έχουν μπει στο… σφυρί από τη Ρεάλ.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr/
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