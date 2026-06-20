Συνεχίζεται η ένταση στην Πορτογαλία: Το αινιγματικό μήνυμα του Κριστιάνο Ρονάλντο

Τη δική του απάντηση έδωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο μέσα από τα social media, σε μια περίοδο έντονων συζητήσεων και αντιδράσεων γύρω από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας στο Μουντιάλ 2026