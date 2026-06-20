Συνεχίζεται η ένταση στην Πορτογαλία: Το αινιγματικό μήνυμα του Κριστιάνο Ρονάλντο
SPORTS

Συνεχίζεται η ένταση στην Πορτογαλία: Το αινιγματικό μήνυμα του Κριστιάνο Ρονάλντο

Τη δική του απάντηση έδωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο μέσα από τα social media, σε μια περίοδο έντονων συζητήσεων και αντιδράσεων γύρω από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας στο Μουντιάλ 2026

Συνεχίζεται η ένταση στην Πορτογαλία: Το αινιγματικό μήνυμα του Κριστιάνο Ρονάλντο
Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ανάρτησε ένα λιτό αλλά χαρακτηριστικό μήνυμα, γράφοντας: «Συγκεντρώσου σε όσα μπορείς να ελέγξεις», συνοδεύοντας τη δημοσίευση με εικόνα που αποτυπώνει τη διαδρομή και την κληρονομιά του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Μετά την πρεμιέρα της Πορτογαλίας στη διοργάνωση, ο Ρονάλντο δέχθηκε κριτική για την απόδοσή του, με αρκετά σχόλια να κάνουν λόγο για πιο «ατομική» παρουσία στον αγωνιστικό χώρο.

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